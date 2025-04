Problemy ze snem oznaką Alzheimera

Naukowcy z Wielkiej Brytanii dowiedli w swoich badaniach, że problemy ze snem mogą być wczesnym objawem choroby Alzheimera. Na razie badania zostały przeprowadzone na myszach. O tym, czy zostaną one przeprowadzone na ludziach, czytamy w serwisie bbc.co.uk w artykule „Bad sleep may predict Alzheimer’s, says study”.