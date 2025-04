Choroba ta dotyczy prawie wszystkich dorosłych i ponad połowy już nawet 3-letnich dzieci. Towarzyszy jej ból, negatywnie wpływa na nasze samopoczucie i samoocenę. Może też utrudniać znalezienie zatrudnienia i obniżać status społeczny. Poza tym, państwo i społeczeństwo ponoszą znaczne koszty leczenia jej nieodwracalnych skutków. O czym mowa? O próchnicy zębów.

Czym jest próchnica?

Próchnica zębów, popularnie nazywana „psuciem się zębów” jest chorobą często lekceważoną. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo jest ona powszechna, oraz że nieleczona może prowadzić do powstawania nieodwracalnych ubytków i, w konsekwencji, utraty zębów. Z badań wynika, że aż 44% Polaków w wieku 65-74 lat jest bezzębnych!

Jednym z najgorszych wrogów zębów są cukry. Zawarte w pokarmie, przekształcone przez bakterie w kwasy atakujące zęby, osłabiają szkliwo i zwiększają ryzyko wystąpienia próchnicy. Czekolada, batony czy cukierki znajdują się zatem na czarnej liście dentystów. Ale nie każdy wie, że cukry ukryte są także w innych, mniej oczywistych produktach, np. tych bogatych w skrobię, jak chleb czy ciasto, a także w jogurtach, w świeżych i suszonych owocach, sokach owocowych. Dużym zagrożeniem dla zębów jest brak nawyku ich mycia po jedzeniu. Im częściej podjadamy nie szczotkując potem zębów, tym częściej wystawiamy je na szkodliwe działanie cukrów, a co za tym idzie podwyższamy ryzyko wystąpienia próchnicy.

Jak leczyć i przeciwdziałać próchnicy??

Każdy z nas marzy o pięknym uśmiechu, a to, czy taki będziemy mieć, zależy od nas samych. Próchnicy zębów można przeciwdziałać, a przy odpowiednim postępowaniu leczniczym można ją nawet odwrócić lub zahamować na wczesnym etapie, czyli gdy przebarwienia są jeszcze białe i nieprzezroczyste. Podstawą zmniejszenia ryzyka wystąpienia próchnicy jest systematyczne mycie zębów co najmniej 2 razy dziennie i regularne kontrolne wizyty u dentysty. Warto być także świadomym poziomu zagrożenia próchnicą u siebie, gdyż u każdego może być on inny ze względu na inne nawyki żywieniowe i higieniczne.

Chcesz sprawdzić poziom ryzyka wystąpienia próchnicy u siebie? Zachęcamy do wzięcia udziału w krótkim Quizie!