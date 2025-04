Higiena intymna to niezwykle ważny element codziennych zabiegów kosmetycznych – zapewnia uczucie świeżości, pozwala też uniknąć nieprzyjemnych infekcji i stanów zapalnych. Stworzone specjalnie do higieny intymnej produkty CLEANIC INTIMATE – płyny i wygodne chusteczki – gwarantują doskonałą pielęgnację, utrzymując neutralne pH wrażliwej skóry.

Mleczne emulsje Cleanic Intimate to trzy rodzaje pielęgnujących balsamów do higieny intymnej. Produkty rekomendowane są do codziennej higieny, gdyż – w przeciwieństwie do mydła – nie wysuszają miejsc intymnych. Dzięki obecności kwasu mlekowego zapewniają odpowiednie pH skóry, dbając jednocześnie o jej odpowiednie nawilżenie. Zawarta w emulsjach alantoina łagodzi podrażnienia i regeneruje skórę. Emulsje Cleanic Intimate są hipoalergiczne, wyróżniają się delikatnym zapachem. Gęsta konsystencja zwiększa ich wydajność, a wygodna pompka z systemem stop-open ułatwia aplikację. Dostępne opakowania: 250 ml. Sugerowana cena detaliczna: 9,89 PLN

Chusteczki Cleanic Intimate delikatnie i skutecznie odświeżają i oczyszczają intymne części ciała. Dzięki niewielkim rozmiarom i poręcznemu opakowaniu gwarantują komfort i dyskrecję w pielęgnacji strefy intymnej zarówno w domu, jak i w pracy czy podróży. Dostępne opakowania: 10 szt. Sugerowana cena detaliczna: 3,99 PLN.

Chusteczki Cleanic Intimate w saszetkach zapewniają codzienną czystość i świeżość intymnych części ciała kobiety. Chusteczki zostały nasączone hipoalergiczną formułą zawierającą kwas mlekowy – pomagający utrzymać fizjologiczne pH sfery intymnej – oraz proteiny mleka o działaniu nawilżającym i alantoinę łagodzącą podrażnienia.

Chusteczki zapewniają pełen komfort i dyskrecję – dzięki swoim niewielkim rozmiarom idealnie mieszczą się w torebce czy kieszeni. Chusteczki w saszetkach są również biodegradowalne i bez problemu można spłukać je w toalecie. Produkt posiada atest PZH. Dostępne: w kartonikach po 8 sztuk lub pojedyncze saszetki. Sugerowana cena detaliczna: 5,60 PLN /opakowanie lub 0,70 PLN /sztuka.