Infekcje intymne to nic przyjemnego. Nie tylko powodują nieprzyjemne dolegliwości jak np. świąd czy upławy, ale też mogą prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji zdrowotnych. Warto więc wprowadzić w życie proste zasady profilaktyki, dzięki którym unikniesz infekcji intymnych!

1. Zadbaj o higienę intymną

Prawidłowa higiena intymna to podstawa profilaktyki infekcji intymnych. Płyny lub żele do higieny intymnej powinny na stałe wejść do zestawu twoich kosmetyków. Polecamy wybranie jednego z produktów posiadających pozytywną opinię Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (np. prOVag Żel). Pamiętaj też o używaniu oddzielnego ręcznika lub jednorazowych ręczników papierowych do osuszania miejsc intymnych po kąpieli.

2. Uważaj na publiczne toalety

Choć może wydać ci się to oczywiste, nadal wiele kobiet zapomina, że korzystanie z publicznych toalet niesie ze sobą duże ryzyko infekcji intymnych. Dlatego korzystając z nich używaj specjalnych nakładek higienicznych (opakowanie jest wielkości karty kredytowej i kosztuje ok. 30 gr) lub unikaj bezpośredniego kontaktu z powierzchnią toalety.

3. Uprawiaj bezpieczny seks

Jeśli nie masz stałego partnera, uprawiając seks zawsze pamiętaj o prezerwatywie. Ta metoda antykoncepcji nie tylko chroni przed niechcianą ciążą, ale też jako jedyna zabezpiecza przed zarażeniem infekcjami intymnymi i chorobami przenoszonymi drogą płciową, jak np. HIV. Oboje pamiętajcie też o dokładnej higienie osobistej, zarówno przed, jak i po stosunku!

4. Noś naturalną bieliznę

Noszenie zbyt obcisłej bielizny ze sztucznych materiałów również zwiększa ryzyko infekcji intymnych. Dlatego wybieraj niezbyt obcisłe figi z naturalnych materiałów, najlepiej z bawełny. Postaraj się też zrezygnować z noszenia bielizny na noc (chyba, że nocujesz u kogoś lub w hotelu). Najlepsza będzie delikatna koszulka lub luźna piżama.

5. Ostrożnie z depilacją

Włosy łonowe to naturalna bariera ochronna okolic intymnych. Najlepiej byłoby więc nie usuwać wszystkich włosków, a jedynie ich nadmiar. Jeśli jednak decydujesz się na pełną depilację, zrezygnuj z maszynki do golenia (golenie może powodować zapalenie mieszków włosowych) na rzecz kremu do depilacji lub woskowania.

6. Skorzystaj z pomocy suplementów

Doustne kapsułki zawierają szczepy baterii probiotycznych, które wspomagają utrzymanie prawidłowej flory mikrobiologicznej pochwy oraz właściwego pH tych okolic. Warto wybierać produkty o kompozycji szczepów odpowiadającej florze mikrobiologicznej Polek, jaki mają np. kapsułki prOVag.

Nie czekaj i dołącz do grona kobiet wolnych od infekcji!