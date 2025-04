Zapewne każda z nas słyszała: „Im szybciej choroba zostanie wykryta tym większe szanse na jej wyleczenie”. Jednak nadal gro kobiet regularnie nie wykonuje badań profilaktycznych właśnie w obawie przed ujawnieniem choroby. Czyli przyjmujemy błędną zasadę „Nieświadomi żyją dłużej”. Nic bardziej błędnego bowiem w przypadku choroby nowotworowej nieświadomi żyją krócej.

Według Światowej Organizacji Zdrowia w najbliższym czasie nowotwór będzie głównym zabójcą ludzi. Eksperci twierdzą, ze liczba zgonów rocznie z powodu nowotworów będzie wynosić mniej więcej 17 milionów (w ciągu najbliższych 10 lat). Najczęściej występujące nowotwory to nowotwory piersi i szyjki macicy. W ciągu roku Około 4 tysięcy kobiet z rozpoznanym rakiem piersi umiera. Dlaczego tak się dzieje? Czyżby medycyna nie pozwalała na wykrywanie choroby we wczesnym stadium?

Problem nie tkwi w rozwoju medycyny ale w nas kobietach. Mimo artykułów w prasie kobiecej, organizowanych marszy różowej wstążki, kampanii społecznych z udziałem Amazonek nadal nie wykonujemy badań profilaktycznych.

Przyczyny nowotworów to:

złe nawyki żywieniowe,

brak odpoczynku,

picie alkoholu,

palenie papierosów,

okres menopauzy,

nierodzenie dzieci lub pierwszy poród w zaawansowanym wieku,

uwarunkowania genetyczne,

nieprawidłowości w cyklu menstruacyjnym.

Metody diagnostyczne, które pozwalają na wykrycie nowotworu piersi:



Samobadanie piersi

Powinno być wykonywane raz w miesiącu. Wszystkie o tym wiemy, ale odpowiedzmy szczerze na pytanie „Czy wykonuję samobadanie piersi”? Jeśli odpowiedź brzmi „NIE”- to warto coś zmienić. Samobadanie piersi kobiety przed menopauzą powinny wykonać tydzień po miesiączce. Pozostałe kobiety badanie wykonują w wybranym przez siebie dniu np. pierwszy wtorek miesiąca.

Usg piersi

Badanie powinno być wykonane po ukończeniu 25 lat, chyba, że wcześniej kobieta wyczuła guzek w piersi lub lekarz zauważył coś niepokojącego i zlecił wykonanie usg piersi. U niektórych kobiet tkanka gruczołowa przeważa nad tłuszczowa aż do 40 roku życia. Wówczas aż do 40 roku życia wykonuje się u nich badanie usg piersi. Bowiem usg daje wówczas bardziej wiarygodne wyniki niż mammografia.

Mammografia

Najczęściej pierwsze badanie przypada w 40. roku życia. Jednak jeśli w rodzinie kobiety, babcia, mama lub siostry chorowały na raka piersi przed 50. rokiem życia, pierwsza mammografię powinna wykonać po ukończeniu 35 lat. Po 40. roku życia mammografię należy wykonywać co dwa lata, a po menopauzie raz w roku.

Najnowocześniejsza mammografia to mammografia trójwymiarowa (3 D). Jest ona bardziej komfortowa od zwykłej. Emituje tylko niewielką dawkę promieniowania i daje dokładniejszy wynik od uzyskanego podczas zwykłej mammografii.

Nowy sposób wykrywania nowotworu piersi opracowali Amerykańscy naukowcy. Jest to molekularne obrazowanie piersi (MBI). Metoda ta polega na stosowaniu radioaktywnego kontrastu, który rozświetla komórki rakowe w każdym kwadrancie piersi. Pierwszy etap badania to dożylne podanie kontrastu, a kolejny to wykonanie zdjęć specjalnym aparatem. Aparat wychwytuje wszystkie obecne nietypowe komórki. Uważa się, że nowy sposób wykrywania nowotworów jest nawet tańszy od rezonansu magnetycznego.

Obecnie nie wychodząc z domu możemy wykonać test na to czy zagraża nam nowotwór piersi i jajnika. Tego typu test można zamówić online. Badanie polega na 10 razowym potarciu wymazówką wewnętrzne strony policzków. Oczywiście wadą testu jest jego cena.

Mity o raku piersi:

Czy możesz zachorować na raka piersi? Pewnie, że tak! Nie daj się nabrać mitom!

„U mnie nikt nie miał raka piersi więc nie ma potrzeby się badać”

Pamiętaj! Tylko 10% kobiet, u których zdiagnozowano raka piersi, miało w rodzinie kogoś, kto cierpiał na tę chorobę.

„Mam w piersi guzek. Nie idę do lekarza- bo to na 100% rak”.

U wielu kobiet, które jeszcze nie rodziły niewielkie zgrubienia występują często. Mogą nie mieć nic wspólnego z rakiem. U starszych kobiet większości wcześnie wykrytych zmian nie jest złośliwa. Odkryłaś guzek-umów się na wizytę lekarską! Wczesne stadium daje większe możliwości leczenia.

„Nie noszę staników na fiszbinach, bo to powoduje raka piersi”

Przekonanie to wynika z tego, że ucisk fiszbin na naczynia limfatyczne piersi może powodować zastój toksyn w tkankach, co wywołuje raka. Jednak specjaliści nie potwierdzają tej teorii.

„Nie wykonuję mammografii, bo właśnie promienie Roentgena spowodują, ze zachoruję na nowotwór piersi”

Największa bzdura! Obawa przed tak małą dawką promieni może kosztować zdrowie, a nawet życie kobiety. Większym zagrożeniem jest rozwijający się nowotwór (niewykryty) niż dawka promieni stosowana podczas badania.

