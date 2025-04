Palenie papierosów, picie nadmiernej ilości alkoholu, odpowiednia dieta - to wszystko wpływa na nasze zdrowie i może przyczynić się do nowotworów. Dym tytoniowy przyczynia się do raka płuc, krtani, trzustki, nerek. Pamiętajmy o tym, gdy sięgamy po kolejnego papierosa. Alkohol pity w nadmiarze przyczynia się do raka krtani, przełyku i wątroby. Bogata w tłuszcze zwierzęce dieta przyczynia się z kolei do raka jelita grubego i prostaty.

