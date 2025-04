Rak to nie temat tabu!

Najczęściej występującymi u mężczyzn nowotworami złośliwymi są w kolejności: rak płuca, jelita grubego, prostaty, pęcherza moczowego i żołądka. Stosunkowo często zdarzają się również rak krtani, nerki, trzustki czy przełyku. Według opinii ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia ponad 40% wszystkich zgonów spowodowanych nowotworami można by uniknąć poprzez działania takie jak zaprzestanie palenia tytoniu, zmianę nawyków żywieniowych, regularną aktywność fizyczną czy ograniczenie spożycia alkoholu.

Nowotwory męskich narządów płciowych i układu moczowego odpowiadają za ok. 25% wszystkich zgonów spowodowanych nowotworami. Częstość ich występowania stale rośnie. Największym problemem jest to, że stale są one w naszym społeczeństwie tematem tabu – z tego powodu często wykrywane są późno, w zaawansowanym stadium.

Co można zrobić, by nie zachorować?

Tym co może zrobić każdy jest zmiana stylu życia. Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia podkreślają przede wszystkim konieczność zaprzestania palenia papierosów. Dym tytoniowy jest główną przyczyną nie tylko raka płuc.

Palenie zwiększa także ryzyko zachorowania na raka krtani, trzustki, nerki oraz pęcherza moczowego.

Osoby spożywające alkohol w nadmiarze powinny pamiętać o jego udowodnionym związku z licznymi nowotworami złośliwymi – między innymi rakiem jamy ustnej, krtani, przełyku, wątroby czy jelita grubego.

Bardzo ważna jest także odpowiednia dieta. Zachorowaniu na raka sprzyja spożywanie potraw wędzonych i smażonych. Wysokokaloryczna dieta, bogata w tłuszcze pochodzenia zwierzęcego przyczyniać się może do powstawania raka jelita grubego czy raka prostaty.

„Męskie” nowotwory

Rak prostaty jest częstym nowotworem – ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem. Tylko w niewielkim stopniu jest on zależny od stylu życia, dlatego też możliwości zapobiegania jego rozwojowi są ograniczone.

Wcześnie wykryty rak prostaty jest wyleczalny – regularnie wykonywane badanie per rectum i oznaczenie we krwi antygenu PSA umożliwia wczesne postawienie diagnozy. Dlatego też każdy mężczyzna po 50. roku życia powinien raz w roku wybrać się do urologa.

W ostatnich latach lekarze obserwują stały wzrost zachorowań na raka jądra. Choroba ta jest w Polsce stosunkowo rzadka, jednocześnie jednak jest to najczęściej występujący nowotwór młodych mężczyzn. Szczyt zachorowań przypada na 3. i 4. dekadę życia.

Należy pamiętać, że wcześnie wykryty rak jądra jest wyleczalny prawie w 100% przypadków. Stąd tak ważna jest samodzielna kontrola jąder, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości (zgrubienie, powiększenie jądra) – możliwie szybkie zgłoszenie się do lekarza.

