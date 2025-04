Rak piersi to jedna z najczę­ściej wystę­pu­ją­cych cho­rób nowo­two­ro­wych. Jego roz­po­zna­nie sta­nowi 25% wszyst­kich dia­gnoz onko­lo­gicz­nych w Pol­sce. Co raz czę­ściej dotyka kobiety w pełni aktywne w życiu zawo­do­wym, rodzin­nym i spo­łecz­nym.

Twój życiowy przepis na zdrowe piersi to... badania profilaktyczne!

W Pol­sce dało by się ura­to­wać co naj­mniej 2500 tysiąca kobiet rocz­nie. Nie­stety w wielu przy­pad­kach przy­czyną śmierci jest zbyt późna dia­gnoza. Wcze­śnie wykryty rak jest wyle­czalny, dla­tego tak ważne jest regu­larne samobada­nie piersi zarówno przez kobiety, jak i ich part­ne­rów. Zna­jo­mość pra­wi­dło­wych ruchów to wła­śnie prze­pis na długi i szczę­śliwy zwią­zek.

Należy pamię­tać, że im wcze­śniej rak zosta­nie wykryty, tym więk­sze są szanse na jego poko­na­nie. Dla­tego wła­śnie warto regu­lar­nie wyko­ny­wać bada­nia pro­fi­lak­tyczne, które umoż­li­wiają wykry­cie raka w bar­dzo wcze­snym sta­dium i dają szansę na cał­ko­wite wyle­cze­nie.

dr n. med. Barbara Górecka-Szyld

Pamię­taj, że nie każdy guz piersi ozna­cza raka. Jed­nak każdą nie­pra­wi­dło­wość należy natych­miast zgło­sić do leka­rza, który zaleci odpo­wied­nie bada­nie. Pamię­taj, że badasz się nie po to, aby wykryć guza, ale upew­nić się, że go nie ma.

Jak możesz sama zbadać swój biust? Na stronie www.zyciowyprzepis.pl znajdziesz dokładny przepis na to, jak krok po kroku zbadać swoje piersi.

„Życiowy przepis” to akcja społeczna, której jest uświadamianie kobiet (i mężczyzn!) jak ważne są badania profilaktyczne piersi.

Badanie piersi jak pieczenie chleba

Podczas promujących akcję warsztatów, zorganizowanych w studiu kulinarnym CookUp w Warszawie, 7 par wspólnie uczyło się pieczenia naturalnego i zdrowego chleba. Niczego nieświadomi uczestnicy kursu szybko dowiedzieli się, że ruchy wykonywane podczas wyrabiania ciasta na chleb mogą uratować partnerce życie! Jak to możliwe? Obejrzyj relację z warsztatów: