HPV – groźny wirus

Rak szyjki macicy, związany przyczynowo z zakażeniem rakotwórczymi typami wirusa HPV, jest drugim wśród kobiet nowotworem – po raku piersi – pod względem częstości występowania na świecie. Co roku w Polsce rozpoznaje się około 4000 przypadków raka szyjki macicy, niestety jednocześnie ponad 1900 kobiet rocznie umiera z tego powodu. Tymczasem rak szyjki macicy jest chorobą, której można skutecznie zapobiegać.

Wirus HPV jest bardzo powszechny i łatwo się rozprzestrzenia. Większość kobiet przynajmniej raz w życiu może ulec zakażeniu, na ogół zakażenie cofa się samoistnie. Niestety przebycie zakażenia wirusem HPV nie daje odporności, która chroniłaby przed kolejnym zakażeniem. Ryzyko zakażenia utrzymuje się przez cały okres aktywności seksualnej, dlatego tak ważna jest długotrwała ochrona. Najskuteczniejszą metodą profilaktyczną, chroniącą przed zakażeniem rakotwórczymi typami wirusa HPV są szczepienia ochronne przeciw temu wirusowi, przy czym najlepszy efekt osiąga się szczepiąc, zanim dojdzie do pierwszego kontaktu z wirusem.

Specjaliści są zgodni, że najlepiej wykonać szczepienie dziewczynek i młodych kobiet w wieku między 11. a 18. rokiem życia, choć szczepić można już nawet 9-10 letnie dziewczynki.

Przeczytaj: Diagnostyka zakażeń wirusem HPV

Reklama

Zapobiegaj póki czas



Szczepienia przeciwko rakowi szyjki macicy oraz regularne badania cytologiczne w późniejszym wieku pozwalają zapobiegać temu groźnemu nowotworowi.

Rolą lekarza pediatry jest dbanie o zdrowie swoich pacjentów między innymi poprzez informowanie rodziców o zalecanych szczepieniach. Każdy rodzic ma prawo wiedzieć, jak może chronić swoją córkę.

Polityka zdrowotna państwa



Zapobieganie nowotworom złośliwym jest jednym z priorytetów polityki zdrowotnej państwa, a profilaktyka raka szyjki macicy jest ważnym jej aspektem. Od kilku lat coraz więcej samorządów decyduje się na realizowanie lokalnych programów profilaktycznych, dotyczących zapobiegania rakowi szyjki macicy, z użyciem szczepień, co stanowi istotne uzupełnienie centralnej polityki państwa.

W organizacji programów profilaktycznych kluczowe znaczenie ma równy dostęp do postępowania konkursowego lub przetargowego wszystkich oferentów. Pozwala to na obniżenie kosztów szczepienia, a tym samym większa grupa nastolatek ma szansę zostać objęta programem. Przykładem miasta, w którym co roku w ten sposób wyłaniany jest realizator programu jest Poznań.

Przeczytaj: Rak szyjki macicy a cytologia

Sprawdź, które miejscowości prowadzą program szczepień przeciw HPV.

Reklama

Źródło: Informacja prasowa/ ak