W Polsce na afektywną chorobę dwubiegunową cierpi ok. 500 tys. pacjentów, na schizofrenię zapada średnio 1% populacji, co daje kolejne 380 tys. chorych.

Świadomość pacjenta

Schorzenia te zmieniają życie pacjenta i jego najbliższego otoczenia, dlatego obok zapewnienia odpowiedniego leczenia, niezmiernie istotne jest stworzenie zaplecza edukacyjnego, stanowiącego źródło wiedzy na temat choroby i sposobów radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z choroby. Większa świadomość pacjenta na temat własnej choroby przyczynia się bowiem znacząco do zwiększenia skuteczności prowadzonej terapii.

Cele programu

Celem programu jest edukacja i wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi w poznawaniu swojej choroby, w radzeniu sobie ze stanami emocjonalnymi jej towarzyszącymi, w uzyskiwaniu integracji z samym sobą i z otoczeniem.

Dzięki takim działaniom pacjent doświadcza lepszej jakości życia. Program ma docierać również do rodzin i bliskich pacjentów, którzy powinni Stanowic wsparcie dla chorych. Odpowiednia postawa rodziny przyczynia się do mniejszej ilości nawrotów i łagodnego przebiegu choroby.

- Podstawą merytoryczną programu jest koncepcja trójprzymierza terapeutycznego, które jest kluczowe w udanej relacji psychoterapeutycznej. Trójprzymierze zakłada świadomy udział pacjenta w terapii oraz angażuje w proces terapeutyczny najbliższych, aby wspólnie z terapeutą zwalczyć objawy choroby oraz poprawić komfort życia osoby chorej oraz jego rodziny. Program doskonale wpisuje się więc w założenia wprowadzonego przez rząd Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego – mówi prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro z Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ, członek Rady Ekspertów programu „Droga Do Siebie”.

Warsztaty

Do udziału w programie zaproszono 16 organizacji pozarządowych z całej Polski działających na rzecz osób chorych psychicznie, w których zainaugurowany zostanie kolejny cykl warsztatów edukacyjnych oraz wsparcia dla pacjentów i ich rodzin.

- Realizowane warsztaty edukacyjne dla pacjentów i ich najbliższych cieszą się ogromnym zainteresowaniem i są bardzo pozytywnie oceniane przez uczestników. Mają one szczególne znaczenie w kontekście relacji rodzinnych, ponieważ pozwalają zrozumieć osobę chorą i uczą efektywnego sposobu komunikacji z nią. Edukacja pacjenta oraz jego najbliższych obok właściwego leczenia jest niezwykle ważnym elementem w całym procesie terapeutycznym, którego nie można pominąć – komentuje Andrzej Warot, Prezes Związku Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „POL-FAMILIA”.

Podczas warsztatów omawiane będą podstawowe zasady leczenia farmakologicznego oraz psychoterapeutycznego, ich znaczenie, a także warunki konieczne do stworzenia trwałej i opartej na zaufaniu relacji między pacjentem a terapeutą oraz dobrego kontaktu między pacjentem i rodziną. Kluczowym elementem programu będzie cykl warsztatów szkoleniowo-konsultacyjnych z elementami superwizji dla terapeutów. Celem tych spotkań jest poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności terapeutycznych w prowadzeniu zajęć z psychoedukacji dla rodzin i pacjentów z chorobami psychicznymi.

Tegoroczne działania programu „Droga Do Siebie” będą koncentrowały się wokół choroby afektywnej-dwubiegunowej (ChAD).

- Choroba afektywna dwubiegunowa jest najczęściej występującą chorobą psychotyczną. Niestety lekarze nadal mają trudności z jej zdiagnozowaniem, natomiast pacjenci oraz ich najbliżsi nie mają świadomości choroby. Doświadczane epizody manii oraz depresji interpretują jako reakcje na codzienne życiowe sytuacje, a nie jako objawy ChAD – tłumacz prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro.

Program „Droga Do Siebie” objęty jest patronatem przez: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie „POL-FAMILIA” oraz Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

