PROGRESSteron, największe wydarzenie w dziedzinie rozwoju osobistego w Polsce, to kilkaset warsztatów i wykładów, prowadzonych przez doświadczonych trenerów i znanych psychologów. Odbywa się w marcu i kwietniu, w sześciu miastach Polski.

Głównym motywem 25. edycji Festiwalu jest kontakt – bycie w kontakcie z innymi i samą sobą, ze swoimi emocjami i potrzebami.

Bycie w prawdziwym kontakcie daje radość, lekkość, spełnienie, jest to również prosta droga do lepszego poznawania siebie, budowania satysfakcjonujących relacji z ludźmi i świadomego podnoszenia jakości swojego życia.

Podczas Festiwalu Panie będą mogły twórczo wypocząć, pobawić się, dowiedzieć więcej o sobie, zdobyć inspiracje rozwojowe, a przede wszystkim cieszyć się radosną i ciepłą atmosferą kobiecych spotkań. Jak zwykle nie zabranie inspiracji z różnych nurtów rozwojowych i warsztatów prezentujących najnowsze trendy.

Festiwal odbywa się w 6 miastach w Polsce w marcowe i kwietniowe weekendy:

W Bydgoszczy - 23-25 marca

W Krakowie - 23-25 marca, 30 marca-1 kwietnia, 14-15 kwietnia,

W Poznaniu - 10-11 marca, 17-18 marca,

W Trójmieście - 23-25 marca, 30 marca-1 kwietnia,

W Warszawie - 24-25 marca, 31 marca-1 kwietnia i 14-15 kwietnia, 21-22 kwietnia,

We Wrocławiu - 24-25 marca, 31 marca-1 kwietnia.

Więcej informacji o Festiwalu i rezerwacje na warsztaty na stronie: www.dojrzewalnia.pl

Ogólnopolskim Organizatorem imprezy jest Dojrzewalnia Róż.

Partner Ogólnopolski Festiwalu: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.

Źródło: informacja prasowa /ah