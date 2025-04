Rozpoczęte w 2000 roku sekwencjonowanie ludzkiego genomu stworzyło nadzieję personalizacji leczenia. Takie indywidualne podejście można zastosować również do żywienia, ważnego czynnika wpływającego na zdrowie. Tak aby stworzyć dietę dostosowaną do danej osoby, zgodnej z jej cechami fizycznymi i uwarunkowaniem genetycznym.

Przeprowadzone dotychczas badania wykazały, że osoby różnie reagują na różne składniki odżywcze. Na przykład, wielonienasycone kwasy tłuszczowe omega-3, tzw. "zdrowe tłuszcze", uważa się za dobroczynne dla układ krążenia. Okazało się, że kwasy omega-3 są najkorzystniejsze dla osób o konkretnym genotypie (praca Fergusona, 2010). Zamiast stosowania nadrzędnych wytycznych żywieniowych dla całej populacji, indywidualne żywienie miało brać pod uwagę uwarunkowania genetyczne i specyfikę danej osoby. Mimo dużych obietnic, zaangażowania wielu firm, póki co nie przyniosło ono oczekiwanych korzyści.

Food4Me ma zbadać możliwość stworzenia korzystniejszej diety opartej o genotyp. Zespół znanych ekspertów, koordynowany przez profesora Mike’a Gibney’a z Instytutu Żywności i Ochrony Zdrowia (University College Dublin), zbada możliwość zastosowania nutrigenomiki (badanie wpływu pokarmu na ekspresję genów) w zindywidualizowanym żywieniu.

Food4Me to projekt 4-letni, zajmie się wszystkimi aspektami spersonalizowanego żywienia, od podejścia konsumentów po wdrażanie technologii i badanie ekspresji genów w zależności od diety. Ważnym elementem projektu jest wieloośrodkowe badanie skuteczności indywidualnego żywienia. Badacze będą oferowali uczestnikom zarówno porady dietetyczne, o różnym poziomie spersonalizowania, jak i ogólne wytyczne żywieniowe. W badaniu weźmie udział ponad tysiąc ochotników z ośmiu krajów UE.

