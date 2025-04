Gdańsk, Olsztyn i Warszawa – pacjenci z tych miast wezmą udział w Projekcie Integracji prototypów Internetowego Konta Pacjenta oraz e-Recepty. Ma on na celu przetestowanie funkcjonalności systemu służącego do elektronicznego gromadzenia informacji medycznych.

Prototyp systemu pozwala na gromadzenie i udostępnianie wybranych danych medycznych pomiędzy lekarzami za zgodą pacjenta. Informacje takie jak przebyte choroby, wyniki badań czy o przepisanych lekach są przekazywane do systemu bezpośrednio z systemów informatycznych szpitali i przychodni. Jednym z takich elektronicznych dokumentów jest e-Recepta, którą pacjenci będą mogli zrealizować w aptekach uczestniczących w testowaniu. Przez cały ten czas będą oni posiadali ponadto wgląd do informacji medycznych za pośrednictwem swoich komputerów lub telefonów komórkowych. Aby to zrobić, muszą najpierw założyć Internetowe Konto Pacjenta oraz udać się do swojej placówki medycznej, by zakończyć proces jego rejestracji.

W Projekcie uczestniczą już wybrane szpitale i apteki z Gdańska, Olsztyna i Warszawy. Obecnie rozpoczyna się akcja rekrutacyjna na terenie tych miast skierowana do pacjentów – najważniejszego ogniwa w procesie testowania prototypu nowego systemu.

– Celem systemu jest poprawa jakości obsługi pacjentów poprzez udostępnienie danych elektronicznych o dotychczasowym leczeniu lekarzom. Dzięki udziałowi pacjentów i lekarzy w prototypowaniu możliwe będzie zebranie informacji, które wykorzystane zostaną przy docelowym wdrażaniu podobnego systemu na skalę ogólnokrajową. Dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych do założenia Internetowego Konta Pacjenta – namawia Marcin Węgrzyniak z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, kierujący pracami nad nowym systemem.

Do testowania nowego systemu przystąpić może każdy pacjent szpitali i przychodni uczestniczących w prototypowaniu – wystarczy odwiedzić stronę internetową www.ikp.gov.pl i założyć Internetowe Konto Pacjenta, a następnie postąpić według opisanych tam kroków. Osoby, które to zrobią, mogą wygrać nowoczesny tablet – nagrody otrzymają pacjenci najaktywniej włączający się w prototypowanie. Na stronie internetowej www.ikp.gov.pl znajduje się także więcej informacji o samym Projekcie, jednostkach uczestniczących w testowaniu oraz docelowym rozwiązaniu – Projekcie P1, czyli „Elektronicznej Platformie Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”.

Trwa rekrutacja wolontariuszy, którzy mogą włączyć się do promowania Projektu wśród mieszkańców. Więcej informacji na temat przyłączenia się do Projektu w roli wolontariusza otrzymać można wysyłając zapytanie na adres e-mail: integracja-kontakt@ikp.gov.pl.

