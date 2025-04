Pomysł utworzenia pomieszczenia kuchni uczniowskiej zrodził się w głowie nauczycielki pierwszoklasistów pod wpływem obserwacji zachowań żywieniowych wśród uczniów.

"Dzieci otyłych w szkole jest coraz więcej. Wielu uczniów zamiast zdrowego drugiego śniadania przynosi wafelki, batony, chipsy, napoje z dużą ilością cukru, a czasami w ogóle nie mają drugiego śniadania. Jako szkoła chcemy pokazać dzieciom, że można przygotowywać smaczne posiłki w domu, zamiast jeść fast foody. Również kultura spożywania posiłków pozostawia wiele do życzenia" – mówi Joanna Loska-Rychlik, pomysłodawczyni projektu „Kuchnia w Szkole".

Do podjęcia działań dodatkowo skłoniły nauczycielkę perypetie związane z zajęciami kulinarnymi, które prowadziła w ubiegłym roku. – "Zajęcia odbywały się w typowej sali lekcyjnej, wszystkie akcesoria typu: wałek, stolnica, mikser, miski, łyżki, deski itp. nosiłam co wtorek z domu, a i tak w tych warunkach wielu przepisów nie mogliśmy zrealizować. Po rozmowie z innymi nauczycielami, którzy potwierdzili moje obserwacje i wyrazili chęć organizowania pozalekcyjnych zajęć kulinarnych, sformułowałam wniosek o realizację zadania publicznego" – mówi nauczycielka.

Zajęcia kulinarne cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów

Kuchnia ma służyć pogłębianiu wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania, ma wpłynąć na kształtowanie się u dzieci postaw sprzyjających racjonalnemu odżywianiu, a także promować szeroko rozumianą kulturę spożywania posiłków. – "Liczymy, że zdobyta wiedza i ukształtowane nawyki żywieniowe pozytywnie wpłyną na rozwój dzieci, na kondycję organizmu oraz zdolności uczenia się i koncentracji, co w konsekwencji będzie miało wpływ na poprawę jakości życia i kondycję psychiczno-fizyczną kolejnego pokolenia" – przekonuje Loska-Rychlik, która do swojego pomysłu zachęciła rodziców uczniów. Po uzyskaniu ich poparcia szkoła złożyła wniosek do Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich w Tychach. Jak tylko został pozytywnie rozpatrzony, rozpoczęto poszukiwania partnera, który mógłby wesprzeć realizację pomysłu. – Zaproszenie do projektu przyjęliśmy bez wahania. Edukacja w zakresie zdrowego odżywiania dzieci jest nam szczególnie bliska, a jeśli możemy sprawić, aby przebiegała ona w odpowiednio do ich potrzeb dostosowanym miejscu i wyposażeniu, i to dla naszej lokalnej społeczności - to już nic więcej nam nie potrzeba – mówi Agnieszka Chwastek, koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju IKEA Katowice, głównego partnera projektu. – "Kuchnia to serce domu, a w przypadku szkoły dodatkowo powinna być ona nie tylko funkcjonalna i użyteczna, ale też inspirująca" – dodaje.

Dzieci uczą się przeliczania jednostek wag i objętości produktów

– "Każda taka inicjatywa w kierunku kształcenia prawidłowych nawyków żywieniowych w szczególności adresowana do najmłodszego pokolenia jest cenną inwestycją w poprawę zdrowia publicznego" – chwali pomysł Beata Kempa, kierownik Oddziału Promocji Zdrowia i Komunikacji Społecznej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. – "Jako organizatorzy programu edukacyjnego „Żywienie na wagę zdrowia", którego celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez właściwe odżywianie i uświadamianie w tej kwestii społeczeństwa oraz osób odpowiedzialnych za żywienie dzieci w placówkach oświatowych, chętnie wesprzemy panią Joannę merytorycznie. Na przykład organizując warsztaty ze specjalistami z zakresu żywienia" – dodaje.

Nowa kuchnia ma służyć nie tylko kształceniu z obszaru kulinariów, ale także z zakresu innych dziedzin życia, jak na przykład przeliczaniu jednostek wag i objętości, wzbogacaniu słownictwa tematycznego w języku angielskim. Celem organizatorów jest też zaangażowanie również dzieci i dorosłych spoza szkoły. - Mamy zamiar współpracować ze środowiskiem lokalnym. Prowadzimy już rozmowy z zaprzyjaźnionym przedszkolem – mówi Joanna Loska-Rychlik – "Miło byłoby gdyby młodsze dzieciaki także skorzystały na naszej inicjatywie pt. „Smacznie, zdrowo, kolorowo". Marzy nam się udostępnianie naszej „kuchni" na imprezy urodzinowe dla dzieci oraz wciągnięcie rodziców do zajęć kulinarnych" – dodaje nauczycielka SP 11 w Tychach.

Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny realizuje w województwie śląskim program edukacyjny "Żywienie na wagę zdrowia" kierowany do osób odpowiedzialnych za żywienie dzieci w żłobkach, przedszkolach, szkołach, rodziców dzieci i samych dzieci. Celem programu jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez odżywianie i propagowanie aktywności fizycznej („Trzymaj formę"), poprawa jakości żywienia dzieci i młodzieży w żłobkach, przedszkolach i szkołach, podniesienie świadomości rodziców w kwestii odżywianie dzieci. Program edukacyjny „Żywienie na wagę zdrowia" objął Patronatem Honorowym Rzecznik Praw Dziecka, a współpracę w tym zakresie zaoferowali: Wojewoda Śląski i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Wprowadzenie programu „Żywienie na wagę zdrowia" było konsekwencją analizy wyników kontroli i badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną województwa śląskiego, która wykazała, że w żywieniu dzieci występuje szereg nieprawidłowości. W efekcie dokonanej oceny stwierdzono błędy dotyczące jakości żywienia w 33% żłobków, 40% przedszkoli, 51% szkół.

W 2012 roku w ramach programu „Żywienie na wagę zdrowia" przeprowadzono szkolenia dla 1000 osób odpowiedzialnych za żywienie dzieci z placówek biorących udział w programie. W Zakładzie Żywienia Człowieka - Wydział Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego przebadano 2130 jadłospisów, obliczono wartość energetyczną i odżywczą realizowanych posiłków, a uzyskane wyniki porównano z normami żywienia dla danej grupy wiekowej opracowanymi w 2008r. przez Instytut Żywności i Żywienia. Dokonano również oceny jakościowej jadłospisów stosując zalecane do tego typu badań testy. Przeprowadzone badania wykazały korzystne zmiany w składzie ilościowym jak i jakościowym realizowanych jadłospisów.

Z raportu organizacji UNICEF "Warunki i jakość życia w państwach rozwiniętych" (kwiecień 2013 r.) wynika, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. W ciągu dekady w Polsce liczba dzieci z nadwagą się podwoiła.

