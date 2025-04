Projekt „Zadbaj o swoje serce!” ma charakter informacyjno-profilaktyczno-społeczny i jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich, którzy chcą przebadać swoje serce. Historia naszego Projektu pokazała, jak ogromnym zainteresowaniem wśród społeczeństwa cieszą się nasze akcje. Ogólnopolski sukces w latach 2006–2011 utwierdził nas w potrzebie kontynuowania Projektu w roku 2012.

Głównym celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do lekarzy specjalistów oraz profilaktyka kardiologiczno-dietetyczna w zakresie wykonywania badań EKG, badań cholesterolu, obliczania wskaźnika BMI, pomiaru ciśnienia krwi, wskazań właściwej diety, zapobiegania nadciśnieniu tętniczemu i nadwadze. Pacjenci są również diagnozowani pod kątem stwierdzenia czynników ryzyka zachorowania na chorobę niedokrwienną serca oraz zawału mięśnia sercowego. Akcje są przeprowadzane w najczęściej odwiedzanych punktach miasta, czyli dużych hipermarketach i centrach handlowych. Wybór miejsc, w których odbywają się bezpłatne badania, podyktowany jest przede wszystkim powszechną dostępnością dla odwiedzających oraz możliwością szerszego dotarcia do zainteresowanych.

Harmonogram akcji – 30 edycja (niedziela, w godz. od 10.00 do 18.00):

Organizator: Telemedycyna Polska S.A.

Akcje organizowane są przez Telemedycynę Polską S.A. już od 2006 roku i obecnie projekt „Zadbaj o swoje serce!” jest największym projektem bezpłatnych badań serca w całej Polsce. Dzięki polskim firmom takim jak ZT Kruszwica (producent margaryny Benecol), Transacta (organizator szkoleń e-learningowych) oraz Uzdrowisko Rabka (organizator zdrowego wypoczynku z programem „wzmocnij serce”), które współpracują z nami współfinansując projekt „Zadbaj o swoje serce!” oraz mediom wspierającym nasze działania, pacjenci mogą bezpłatnie skorzystać z badań oraz konsultacji lekarskich i dietetycznych, uzyskując informacje na temat zdrowego stylu życia i odpowiednio zbilansowanej diety korzystnej dla ich stanu zdrowia.

Współorganizatorzy:

Pasaż Tesco, Bielsko-Biała,

Galeria Młyńska,

Galeria Śląska,

Galeria Rozrywkowo-Handlowa Focus Mall,

Galeria Zdrój,

Centrum Handlowe Atrium Plejada Bytom,

Centrum Handlowe Auchan Sosnowiec.

Sponsorzy:

Benecol,

Transacta,

Uzdrowisko Rabka.

Na rok 2012 zaplanowana jest organizacja 37 akcji (Śląsk, Dolny Śląsk, Wielkopolska, Łódź, Pomorze, Warszawa, Małopolska), co daje 70% niedziel w całym roku, podczas których zapewnimy bezpłatny dostęp do najlepszych specjalistów każdej odwiedzającej nas osobie. Projekt „Zadbaj o swoje serce!” w 2012 roku będziemy realizować z jeszcze większym rozmachem, by jak najwięcej potrzebujących osób mogło skorzystać z naszych akcji.

Harmonogram akcji w 2012 roku:

Całe przedsięwzięcie jest sfinansowane przez Sponsorów oraz Współorganizatorów, a nagłośnienie akcji jest możliwe dzięki Patronom Medialnym oraz wszystkim życzliwym Mediom.

Zdrowie.wieszjak.polki.pl jest patronem tej akcji.

Zobacz też: "Zadbaj o swoje serce!" - wrażenie z akcji

Zobacz galerię zdjęć z akcji w Bielsku-Białej!

