Głównym zadaniem prolaktyny jest stymulacja gruczołów piersiowych do produkcji mleka. Jej podwyższone stężenie podczas ciąży powoduje

powiększanie się piersi, ale do momentu porodu, wysoki poziom

progesteronu sprawia, że mleko nie jest wydzielane. Dopiero po

zakończeniu ciąży, gdy progesteron spada, prolaktyna przejmuje kontrolę

nad gruczołami sutkowymi i sprawia, że matka może karmić.Prolaktyna pełni też ważną rolę w życiu seksualnym. Jej poziom we krwi wzrasta podczas stymulacji seksualnej, a jej wysokie stężenia współodpowiadają za odczuwanie orgazmu i satysfakcji po stosunku. Pamiętaj, że po współżyciu wyższy poziom prolaktyny utrzymuje się jeszcze przez jakiś czas. Jeśli więc planujesz badanie na oznaczenie stężenia tego hormonu… w przeddzień lepiej zachowaj abstynencję!

