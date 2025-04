Prostacyklina ochroni cię przed miażdżycą!

Estrogen, progesteron czy testosteron to hormony, o których wiele wiemy. Prostacyklina? To już mniej znana nazwa. Czym jest prostacyklina? Kto pierwszy dowiedział się o jej istnieniu? Jaka jest rola prostacykliny w organizmie? Poznaj prawdę o prostacyklinie.



Prostacyklina to hormon tkankowy, który jest zaliczany do grupy prostaglandyn. Hormon ten produkuje wyściółka tętnic. Prostacyklina została odkryta w 1976 roku przez polsko-brytyjski zespół badaczy. W skład zespołu wchodzili Steve Bunting, doktor John Robert Vane, doktor Salvador Moncada oraz Polak profesor Ryszard Gryglewski ( od 1965 roku był Kierownikiem Katedry Farmakologii Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w Krakowie). W 1982 roku John Vane otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny właśnie za odkrycie hormonu tkankowego.

Prostacyklina - dlaczego tak ważna?

Zadaniem prostacykliny jest zapobieganie „sklejaniu się” płytek krwi. Zlepianie się płytek krwi jest korzystnym mechanizmem ale tylko wtedy gdy dochodzi do uszkodzenia naczynia krwionośnego. W takiej sytuacji, dzięki temu, że płytki się zlepiają rana zostaje zasklepiona i nie krwawi. W pozostałych sytuacjach chęć zlepiania się płytek krwi bywa niekorzystna dla organizmu ludzkiego. Gdy zabraknie prostacykliny (niestety z wiekiem jej produkcja bywa zaburzona) płytki krwi oblepiając ściany naczyń krwionośnych przyczyniają się do zmniejszonego przepływu krwi. Ostatecznie sytuacja ta może doprowadzić do udaru mózgu lub zawału serca. Zlepianie się płytek przyczynia się do powstawania zmian miażdżycowych. Miażdżyca rozwija się już od wczesnego dzieciństwa. Tylko na tym etapie nie daje żadnych objawów. Pierwsze blaszki miażdżycowe odkładają się w naczyniach u dwulatków.

Jak zadbać o prawidłową produkcję prostacykliny?

Postaw na aktywność fizyczną. Największa ilość prostacykliny produkowana jest przez płuca, dlatego jeśli zmusisz je do zwiększonej pracy spowodujesz, że prostacykliny ci nie zabraknie.

W ten sposób zapobiegniesz zmianom miażdżycowym. Jeśli chcesz zachować zdrowie i uciec przed starzeniem zacznij uprawiać sport.

