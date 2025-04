Badania profilaktyczne pod kątem raka prostaty zdecydowanie częściej wykonują mężczyźni w wieku 60 lat i starsi. W tej grupie połowa mężczyzn wykonała badania profilaktyczne przynajmniej raz w życiu (26,2%) lub bada się systematycznie raz na dwa-trzy lata (13,2%). Natomiast wśród mężczyzn w wieku 40-59 lat badania profilaktyczne wykonywało zaledwie 12,6%, w tym tylko 2,2% bada się systematycznie raz w roku lub raz na dwa-trzy lata.

Z badań również wynika, że częściej badania profilaktyczne pod kątem raka prostaty wykonują mężczyźni w lepszej sytuacji finansowej. Pośród tych, którzy stwierdzili, że ich sytuacja materialna jest satysfakcjonująca, badania profilaktyczne wykonało przynajmniej raz lub wykonuje systematycznie 44,6%, a w grupie mniej zamożnej – 13,6%.

Mężczyźni z grupy wiekowej 40+ najchętniej wykonaliby badania profilaktyczne w kierunku raka prostaty za namową lekarza rodzinnego lub innych ekspertów medycznych (31,6%) lub żony albo partnerki (26,4%). Lekarze i eksperci medyczni oraz żona lub partnerka pozostają osobami, które mają największy wpływ na decyzję o wykonaniu badania profilaktycznego niezależnie od sytuacji finansowej i zawodowej, wykształcenia czy miejsca zamieszkania. Jednocześnie prawie co dziesiąty mężczyzna deklaruje, że nikt nie byłby w stanie namówić go na wykonanie badania profilaktycznego w kierunku raka prostaty (8,4%).

– Wielu mężczyzn odwleka wizytę u urologa. Spowodowane jest to zarówno skrępowaniem, jak

i brakiem podstawowej wiedzy na ten temat. Według danych Krajowego Rejestru Nowotworów za rok 2010, rak prostaty jest drugim (po raku płuca) nowotworem, na który zapadają i drugim najczęstszym nowotworem, z którego powodu umierają mężczyźni w Polsce. Rak prostaty dość długo może rozwijać się bezobjawowo. Jeśli odpowiednio wcześnie podejmiemy świadomą decyzję o sprawdzeniu stanu swojego zdrowia, damy sobie szansę na wykrycie nowotworu w fazie, w której można leczyć go radykalnie i skutecznie. Wczesnemu wykrywaniu raka może służyć regularne badanie gruczołu krokowego u urologa oraz oznaczenie poziomu PSA w krwi. Badania te zaleca się osobom, które przekroczyły 50. rok życia lub wcześniej, w przypadku pojawienia się zaburzeń w oddawaniu moczu, lub wówczas, gdy najbliżsi krewni (ojciec, brat) zachorowali na raka stercza w młodym wieku – mówi dr n. med. Iwona Skoneczna, z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ekspert kampanii „Prostata na lata”.

W kampanię „Prostata na lata” zaangażowali się znani aktorzy, sportowcy i trenerzy fitness. Ambasadorzy głośno mówią o tym, że troska o własne zdrowie i wykonywanie badań profilaktycznych jest czymś naturalnym, oczywistym, bardzo męskim oraz wynikającym z troski o kondycję fizyczną i szczęście rodzinne.

– Popieram oczywiście akcję „Prostata na lata”, a potępiam postępowanie wielu niedoszłych pacjentów pod hasłem: „Nie idę na badania, bo mogą mi coś znaleźć”. Uważam, że sekcja zwłok jest najmniej skutecznym badaniem choć z pewnością dającym 100% pewności. Podpisuję się rękami i nogami – dodaje satyryk Tadeusz Drozda.

– Przystąpiłem do kampanii „Prostata na lata” i wspieram go swoim wizerunkiem ponieważ sam badań się regularnie, a i tak nie uniknąłem operacji usunięcia stercza. Mężczyźni, nie dajmy się rakowi. Dbajmy o swoje zdrowie!!! – mówi aktor Marcin Troński.

Źródło: Fundacja Wygrajmy Zdrowie/ mk