Stercz – co to takiego?



Gruczoł krokowy (stercz, prostata) to niewielki narząd zlokalizowany poniżej pęcherza moczowego. Stanowi on część układu rozrodczego mężczyzny i odpowiada za produkcje płynu nasiennego.

Gdy zaczynają się problemy



Często o istnieniu prostaty przypominamy sobie dopiero, gdy zaczyna nam dolegać. Najczęstszą dolegliwością związaną z tym gruczołem jest jego rozrost. Przerost prostaty utrudnia lub uniemożliwia oddawanie moczu, wpływa także na kondycje seksualną mężczyzn, dotyczy on głównie mężczyzn po 50. roku życia.

Rak prostaty



Choć rozrost stercza nie ma związku z pojawieniem się raka gruczołu krokowego, objawy jakie mu towarzyszą są podobne do tych, które pojawiają się w przebiegu choroby nowotworowej. Dlatego tak ważna jest odpowiednia diagnoza i badania profilaktyczne.

Diagnostyka chorób prostaty



Przerost, tak samo jak nowotwór gruczołu krokowego jest diagnozowany na podstawie badania tego narządu przez odbytnice. Dodatkowo wykonuje się także, na przykład, badanie siły strumienia moczu. Profilaktyczne badania powinien wykonywać każdy mężczyzna, który ukończy 50. rok życia.

Leczenie raka prostaty



W leczeniu nowotworów stercza stosuje się zarówno radio jak i chemioterapię. Dobór metody uzależniony jest od kondycji pacjenta i stopnia zaawansowania nowotworu. W późnych stadiach choroby często niezbędne jest usunięcie organu.

Prostatektomia i jej skutki



Usunięcie prostaty nie wpływa w istotny sposób na funkcjonowanie mężczyzny. Jeśli w trakcie zabiegu zostają zachowane struktury zawiadujące potencją, mężczyźni po takim zabiegu mogą w sposób normalny także uprawiać seks.

