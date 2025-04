Do czego służy prostata?

Prostata pełni ważną funkcję u mężczyzn pragnących mieć potomstwo. Wytwarza ona bowiem płyn nasienny, w którym zawieszone są plemniki. Choroby tego gruczołu najczęściej pojawiają się u panów, którzy są już ojcami i z reguły nie planują kolejnych dzieci, więc perspektywa usunięcia stercza nie powoduje obaw w kwestii utrudnionej prokreacji. Prostatektomia – bo tak nazywa się zabieg resekcji prostaty – bywa przyczyną innych, często bardzo dokuczliwych przypadłości.

Powikłania i komplikacje po prostatektomii

Prostatektomia niesie ze sobą ryzyko wystąpienia powikłań typowych dla każdej operacji. Wśród nich wymienić należy krwawienie, bóle pooperacyjne, a także zakażenie rany pooperacyjnej.

Ponadto u chorych na przerost gruczołu krokowego poddanych temu zabiegowi mogą wystąpić specyficzne komplikacje, takie jak:

1. Nietrzymanie moczu – w okresie pooperacyjnym pojawia się praktycznie u wszystkich pacjentów. Najczęściej ma charakter przemijający i z czasem ustępuje, ale należy się liczyć z tym, że może trwać rok i dłużej. W większości przypadków zjawisko to jest konsekwencją zaburzeń funkcji zwieracza wewnętrznego cewki moczowej podczas zabiegu. Problem jest bardzo wstydliwy i wielu mężczyzn niesłusznie nie przyznaje się do niego. Nietrzymanie moczu można skutecznie leczyć, więc, jeśli wystąpi, koniecznie trzeba poinformować o tym lekarza.

2. Zaburzenia wzwodu – jest to problem również bardzo często występujący po prostatektomii. Powikłanie to bywa najczęstszą przyczyną obaw związanych z samą operacją i powodem jej odkładania na później. Do zaburzeń erekcji dochodzi, jeśli w trakcie zabiegu uszkodzone zostaną nerwy odpowiedzialne za wzwód prącia. U części pacjentów impotencja ma charakter przejściowy i po pewnym czasie wraca do normy, jednak u niektórych może pozostać na stałe. Jeśli do tego dojdzie nie należy popadać w panikę. Istnieje bowiem wiele metod leczenia zaburzeń wzwodu, zarówno farmakologicznych, jak i zabiegowych. Wybór odpowiedniej jest dostosowywany indywidualnie w przypadku każdego pacjenta.

3. Bezpłodność – jak już wspomniano powyżej, powikłanie to nie ma znaczenia w większości przypadków. Jednak panowie, którzy pragną jeszcze mieć dzieci lub młodzi mężczyźni poddani prostatektomii mogą się przed zabiegiem „na wszelki wypadek” zabezpieczyć i zdeponować nasienie w banku spermy.

4. Wznowa nowotworu – jeżeli zabieg usunięcia prostaty wykonywany był z powodu obecności raka, może się zdarzyć, że po kilku miesiącach od operacji dojdzie do ponownego rozrostu komórek nowotworowych w miejscu po usuniętym gruczole. W takich przypadkach podejmuje się leczenie za pomocą radioterapii.

Bądź szczery podczas wizyty u lekarza!

Jak widać, zabieg usunięcia prostaty może być powiązany z różnymi dolegliwościami. Nie należy się wahać z poinformowaniem o nich lekarza i nie powinno się zatajać przed nim informacji, mimo niekiedy wstydliwego charakteru objawów. W większości przypadków powikłania usunięcia stercza są przejściowe, a nawet jeśli trwają dłużej, to można je skutecznie leczyć.

