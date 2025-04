Małe zmiany w codziennej aktywności fizycznej oraz sposobie odżywiania mogą pomóc dorosłym w Europie zwalczyć otyłość, twierdzi prof. dr James O. Hill ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu w Kolorado. Przemawiając na wydarzeniu organizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Substancji Słodzących (ISA) zatytułowanym "Małe zmiany, wielka różnica: Innowacyjne podejście do trwałej redukcji nadwagi" podczas Europejskiego Kongresu Poświęconego Otyłości 2013, profesor Hill stwierdził, że obecna tendencja do skupiania się na jednej przyczynie rosnącego poziomu otyłości jest zbytnim uproszczeniem.

Powodem ciągłego przybierania na wadze nie jest samo nadmierne jedzenie lub jedynie brak aktywności fizycznej, a raczej połączenie zbyt dużej ilości jedzenia i zbyt małej ilości ruchu. Profesor Hill, ekspert w dziedzinie otyłości i regulowania masy ciała, uważa, że aby schudnąć oraz osiągnąć równowagę energetyczną należy podejmować działania po obu stronach równania.

Badania w zakresie bilansu energetycznego wykazują, że organizm szybko kompensuje ograniczenie przyjmowanej energii, magazynując ją. – Niewielu ludzi jest w stanie znacznie ograniczać jedzenie – jak w przypadku diety niskokalorycznej – przez długi okres czasu, ponieważ nasze organizmy zaprogramowane są do przetrwania, a nie zagłodzenia – mówi profesor Hill. Rozwiązaniem jest innowacyjne podejście polegające na stosowaniu drobnych i trwałych zmian w naszych wzorcach żywienia i aktywności fizycznej. Gdy zmiany te staną się częścią naszej codzienności, odnosimy korzyści nie mając jednocześnie uczucia, że jesteśmy czegoś pozbawiani. Profesor Hill twierdzi iż zgodnie z Krajowym Rejestrem Kontroli Wagi funkcjonującym w USA, to podejście przyjmuje większość osób utrzymujących na długo obniżoną masę ciała.

Zmiany niezbędne do obniżenia masy ciała profesor Hill nazywa „luką energetyczną”. Mogą one polegać na małych zmianach, takich jak zapewnianie organizmowi większej ilości ruchu poprzez robienie dodatkowych 2000 kroków dziennie czy „rozsądniejsze jedzenie” – czyli wybieranie każdego dnia jednej lub dwóch mniej kalorycznych rzeczy do zjedzenia. Jest to bardziej osiągalne ponieważ z powodzeniem mogą oni wprowadzać drobne zmiany w swoim trybie życia. Dużo drobnych zmian w czasie, może spowodować wielką różnicę.

Profesor Hill jest przekonany, że niskokaloryczne substancje słodzące odgrywają ważną rolę w długotrwałym regulowaniu masy ciała. Pozwalają cieszyć się słodkim smakiem nie dodając jednocześnie kalorii.

