O zgryz można się zatroszczyć w każdym wieku. Ale im wcześniej, tym lepiej. U dzieci ortodonta zaleca zwykle aparat ruchomy (można go zakładać np. na noc). Terapia jest refundowana przez NFZ, ale tylko do 12. roku życia. Jeśli aparat trzeba nosić dłużej, wizyty kontrolne są płatne. Młodzieży i dorosłym polecane są (nierefundowane!) aparaty stałe. Nosi się je zwykle 2–3 lata, co 4–5 tygodni ortodonta reguluje ustawienie łuków (drucików) kształtujących zgryz.

Tyle kosztuje leczenie aparat ruchomych:

Jednoszczękowy (dla dzieci pow. 12. roku życia) - 450–550 zł

Dwuszczękowy (dla dzieci pow. 12. roku życia) - 550–650 zł

Dodatkowe elementy np. zapora dla języka - 40–60 zł

Aparat stały:

- jeden łuk z zamkami (po zewnętrznej stronie zębów) - 1200–2500 zł

- jeden łuk lingwalny (niewidoczny podczas mówienia) - 4000–7500 zł

- Hyrax (rodzaj aparatu poszerzającego szczękę) - 600 zł

- Maska twarzowa (przyczepia się ją do aparatu stałego) - 200–250 zł

Wizyty:

- Konsultacja i wizyty kontrolne przy aparacie ruchomym - 50 zł

- Model zgryzu (wykonanie odcisku) - 70 zł

- Separacja (rozsuwanie zębów przed założeniem aparatu) - 100–150 zł

- Kontrola przy aparacie stałym regulowanie aparatu - 100–150 zł

- Wymiana łuku (drutu łączącego zamki) - 40 zł

Diana Ożarowski–Sady