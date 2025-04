Stawy, jako ruchome połączenia kości, są podatne na uszkodzenia i urazy. W każdym stawie znajdują się pokryte chrząstką powierzchnie stawowe (należące do kości), torebka stawowa i jama stawowa. Maź stawowa odpowiada za minimalizowanie tarcia między powierzchniami stawowymi. Implantacja protezy stawu, czyli endoprotezoplastyka, jest konieczna w sytuacji, gdy bezbolesny i fizjologiczny ruch w stawie jest niemożliwy ze względu na chorobę stawu. Najczęstszą chorobą zmuszającą do wstawienia protezy stawu jest zwyrodnieniowa choroba stawów.

Jak zbudowane są stawy?

Proteza kończyny dolnej

Kończyna dolna składa się z czterech części: biodra, uda, podudzia (czyli goleni) i stopy. Z tułowiem łączy się za pomocą obręczy miednicznej. Protezę kończyny dolnej proponuje się pacjentom, u których doszło do amputacji kończyny. Amputacja jest często przyczyną wypadku, ale może być także formą leczenia operacyjnego, np. w przypadku nowotworów kości. Produkowane obecnie protezy kończyn dolnych wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów. Wykonywane są specjalne protezy dla dzieci, osób starszych, a nawet dla sportowców. Sprawdź, czym różnią się poszczególne typy protez.

Co powinniśmy wiedzieć o protezie kończyny dolnej?

Rehabilitacja osoby z protezą kończyny dolnej

Rehabilitacja pacjentów po amputacji kończyny dolnej odbywa się w dwóch etapach: przygotowania do zaprotezowania i nauki korzystania z protezy. Po wypisaniu ze szpitala pierwsze 3 miesiące wykorzystywane są na przygotowanie do zaprotezowania. W tym czasie chory i zespół współpracujących z nim lekarzy i rehabilitantów dążą do pełnego wygojenia się rany pooperacyjnej oraz odpowiedniego uformowania kikuta. Czynności wykonywane w tym czasie nazywa się formowaniem kikuta i hartowaniem kikuta. Dopiero po 3 miesiącach można podejmować wyczekiwaną naukę korzystania z protezy.

Jak przebiega rehabilitacja pacjentów z protezą kończyny dolnej?

Proteza stawu biodrowego

Choroba zwyrodnieniowa będąca najczęstszą przyczyną wstawiania protez stawowych szczególnie upodobała sobie staw biodrowy. Obok kręgosłupa staw biodrowy jest najczęstszą lokalizacją choroby zwyrodnieniowej stawów. Implantowanie sztucznego stawu pozwala na życie bez bólu i odzyskanie sprawności fizycznej, którą odebrała nam choroba. Aby odzyskać pełną sprawność stawu biodrowego, niezbędna jest jednak odpowiednia rehabilitacja. W pierwszych tygodniach po operacji pacjenci powinny zadbać o to, aby nie przeciążać stawu, a jednocześnie stosować odpowiednie ćwiczenia usprawniające.

Jak przebiega rehabilitacja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego?

Proteza stawu kolanowego

Protezy stawu kolanowego w równej mierze wstawiane są pacjentom z zwyrodnieniową chorobą stawów, jak po urazach sportowych i wypadkach (szczególnie samochodowych). Po endoprotezoplastyce stawu kolanowego pacjent może wstać z łóżka dopiero w 4. dobie po zabiegu. Ćwiczenia usprawniające są jednak wykonywane już w 2. dobie po operacji. W kolejnych dniach i tygodniach pacjent musi nauczyć się prawidłowo chodzić o kulach, używać staw bez jego przeciążania, codziennej aktywności z nowym kolanem i wielu innych potrzebnych na co dzień umiejętności.

Jak przebiega rehabilitacja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego?

Proteza kończyny górnej

Protezę kończyny górnej proponuje się pacjentom, u których doszło do amputacji kończyny. Najczęściej do amputacji dochodzi w wyniku wypadków, niekiedy jednak konieczne jest lecznicze operacyjne usunięcie kończyny. Czasy, w których proteza kończyny górnej stanowiła jedynie wypełnienie miejsca po utraconej kończynie, dawno już odeszły w zapomnienie. Nowoczesna proteza powinna mieć naturalny wygląd, być łatwo sterowalna i umożliwiać precyzyjne chwytanie nawet małych przedmiotów.

Jak może wyglądać proteza kończyny górnej?

Rehabilitacja osób z protezą kończyny górnej

Po amputacji kończyny górnej głównym celem wydaje się być zakup protezy. Tymczasem, okazuje się, że to dopiero początek. Aby uzyskać pożądaną sprawność, potrzebna jest odpowiednia rehabilitacja. Przygotowanie do zaprotezowania to bardzo ważny okres po amputacji kończyny górnej. Trwa on około 3 miesięcy i obejmuje zabiegi mające na celu jak najszybsze zabliźnienie się rany pooperacyjnej i przygotowanie kikuta do noszenia protezy.

Jak przebiega rehabilitacja pacjentów z protezą kończyny górnej?