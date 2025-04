Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce brakuje co najmniej 10 ośrodków radioterapii. Co czwarta istniejąca placówka państwowa, według tych samych badań, dysponuje sprzętem technologicznie przestarzałym, eksploatowanym dłużej niż 10 lat.

Reklama

To plasuje Polskę na jednym z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej. Brak dostępu pacjentów do nowoczesnych placówek radioterapeutycznych powoduje, że czas oczekiwania na leczenie chorób nowotworowych sięga nawet 3 miesięcy.

Dla chorych na tak ciężką chorobę, każdy dodatkowy miesiąc oczekiwania na zabieg radioterapii może oznaczać wyrok śmierci. Radioterapia jest jedną z metod leczenia onkologicznego, polegającą na wykorzystaniu promieniowania jonizującego.

W Polsce liczba osób zapadających na choroby nowotworowe, które wymagają leczenia napromienianiem sięga około 64 tysięcy. Szacuje się, że w najbliższych latach liczba ta wzrośnie nawet do 100 tysięcy.

Tymczasem statystyki są nieubłagane. W Polsce, na jeden aparat do naświetlania przypada średnio 420 tys. pacjentów, to zdecydowanie za dużo – wg WHO nawet o 170 tysięcy za dużo.

Dodatkowym problemem jest także niska jakość sprzętu, jakim dysponują placówki publiczne, na lepszy polskich szpitali obecnie nie stać. Przy czym, co jest oczywiste, od jakości aparatury medycznej zależy skuteczność i bezpieczeństwo leczenia.

Zdaniem specjalistów, jednym z rozwiązań tej trudnej sytuacji jest stworzenie możliwie jak największej liczby prywatnych ośrodków radioterapii, wykonujących zabiegi na podstawie kontraktu z NFZ. Dziś w Polsce funkcjonują jedynie dwa takie ośrodki – otwarty w ubiegłym roku w Wałbrzychu i – w tym roku – w Poznaniu. W trakcie realizacji są projekty w Koszalinie i Zamościu. Te jedyne w Polsce prywatne Centra są budowane i prowadzone przez - należącą do największego w Europie holdingu medycznego – firmę Euromedic Onkoterapia Sp. z.o.o. W każdym z tych centrów pacjenci leczeni są na bieżąco, bez konieczności oczekiwania w wielotygodniowych kolejkach, to szansa dla ok. 4000 pacjentów rocznie.

„Prywatne centra radioterapii w Polsce, zapewniają sprawną i nowoczesną opiekę medyczną z zakresu onkologii dla wielu bardzo chorych pacjentów. Nie tylko zapewnia to łatwy dostęp do usług medycznych, ale także leczenie przy pomocy najwyższej jakości sprzętu medycznego. Ponadto, koszty leczenia w całości pokrywa NFZ – mówi dr Maciej Kowalski, Prezes Euromedic Onkoterapia.

Zabiegi radioterapeutyczne dają szansę zarówno na zahamowanie choroby nowotworowej, jak i na jej całkowite wyleczenie, pod warunkiem, że pacjenci otrzymają tę pomoc na czas.

Reklama

Euromedic Onkoterapia