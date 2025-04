Polki zwariowały na punkcie nowego zabiegu stomatologicznego - przedłużania zębów. Na czym polega i kto najchętniej decyduje się na taki zabieg? Przeczytaj!

Na czym polega przedłużanie zębów?

Przedłużanie wykonuje się go przy pomocy mających zaledwie 0,2 mm ultracienkich licówek, które nakleja się na powierzchnię zębów bez konieczności ich szlifowania. W ten sposób zęby mogą zyskać na długości nawet 0,5 mm, nowy kształt i kolor, często dopasowany do koloru ust i karnacji. Sam zabieg przypomina naklejenie sztucznego paznokcia. Ultracienką licówkę przykleja się do zęba. Wykonana jest ona z porcelany, dzięki czemu doskonale imituje naturalną powierzchnię zęba - odpowiednio odbija światło i jest przezierna. Kształt takiej licówki jest indywidualnie dopasowywany do ust, podobnie jak kolor, który wybiera się ze specjalnego próbnika.

Kto wykonuje zabieg przedłużania zębów?

Taki zabieg coraz częściej zalecają także specjaliści zajmujący się medycyną estetyczną. Okazuje się bowiem, że coraz popularniejsze u kobiet powiększenie ust często powoduje przesłonięcie górnej linii uśmiechu przez górną wargę. To samo dotyczy się powiększania dolnej części ust. Pomimo niewielkiej grubości licówek, którymi przedłuża się zęby, efekt zabiegu utrzymuje się bardzo długo. Licówki wykonane są z bardzo twardej porcelany, odpornej na spękania i ukruszenia. Oznacza to, że możemy jeść nawet twarde orzechy i jabłka, bez ryzyka uszkodzeń i utraty efektu estetycznego. Ile kosztuje taki zabieg? Za jedną licówkę trzeba zapłacić od 2000 zł.



Zadbaj o piękny uśmiech!

Na podstawie materiałów prasowych Dentim Clinic w Katowicach