Podczas schylania się na odcinku lędźwiowym kręgosłupa wywiera się nacisk do koło 200 kg, gdy pochylamy się siedząc, nacisk ten wzrasta do 300 kg. Po kilku godzinach sprzątania, kręgosłup ma prawo być zmęczony.

Plan działania



Dobry plan pozwala na podzieleniu wszelkich obowiązków na raty. Chcąc zrobić wszystko jednego dnia, tylko się przemęczymy. Systematyczne sprzątanie pozwoli na zachowanie porządku, ale także dobrego samopoczucia i lepszej kondycji naszych pleców.

Jeżeli nie mieszkamy sami, zawsze możemy poprosić o pomoc pozostałych domowników i rozdzielić pomiędzy nich wszelkie prace porządkowe.

Zdrowe sprzątanie



Zdrowe sprzątanie polega na nieobciążaniu kręgosłupa, czyli:

Jeżeli musisz się schylić, ugnij nogi w kolanach.

Odkurzając użyć rury teleskopowej, której długość dopasuj do własnego wzrostu.

Myj podłogę mopem. W przypadku jego braku, myj podłogę na kolanach.

Myj wannę klęcząc.

Jeżeli czeka Cię góra prasowania, czy zmywanie naczyń, co jakiś czas przenoś ciężar ciała z jednej nogi na drugą.

Sprzątając górne półki - użyj małej drabinki lub krzesła. Nie stawaj na palcach?

Wracając z ciężkimi zakupami ze sklepu rozłóż równomiernie ich ciężar na dwie ręce lub skorzystaj z torby na kółkach.

Odpoczynek gwarantuje sukces



Przemęczanie organizmu niczemu nie sprzyja. Jesteś zmęczony/-a, może nawet zniechęcony/-a całymi tymi przygotowaniami i świętami. Zamiast sprzątania od rana do wieczora, bez przerwy i wytchnienia, postaw na 15-minutowy odpoczynek. Zregeneruj siły, przemyśl na spokojnie, co jeszcze jest do zrobienia i nie wpadaj w panikę, jeżeli zostało jeszcze całkiem sporo miejsc do posprzątania.

Odpowiedni odpoczynek to nie bynajmniej bezczynne leżenie na kanapie. W ten sposób na kręgosłup działają te same siły, co podczas schylania. Odcinek lędźwiowy kręgosłupa musi mieć dobre oparcie, które zapewnimy podczas:

- Siedzenia z wyprostowanymi plecami i podpartą częścią lędźwiową kręgosłupa – możemy w tym miejscu podłożyć niewielką poduszkę.

- Leżąc płasko na podłodze, co pozwala rozluźnić mięśnie i odciąża kręgosłup.

Wieczorem pozwól sobie na odprężającą kąpiel. W końcu święta to nie lśniące mieszkanie, ale czas spędzony z najbliższymi.