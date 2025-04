Przedwiosenne porządki - oczyszczanie organizmu

Wraz z końcem karnawału wielu z nas zaczyna myśleć o zdrowym wejściu w wiosnę. Po jesienno-zimowym czasie warto zrobić coś dobrego dla swojego organizmu i zafundować mu krótką detoksykację. Warzywa i owoce – to idealne rozwiązanie na pozbycie się zbędnych kilogramów i odzyskanie świeżości.



Oczyszczanie czas zacząć! Wystarczą dwa tygodnie diety warzywno-owocowej, by oczyścić organizm z toksyn, poprawić samopoczucie i poczuć się świeżo. Tą kolorową i smaczną dietę można stosować nawet kilka razy w roku. Przygotowanie do wiosny to dobry moment, żeby ciężkie dania i niezdrowe przekąski, zamienić na świeże warzywa i owoce. Jeśli oczyścimy organizm i nauczymy się kilku zasad zdrowego stylu życia, przez cały rok będziemy cieszyć się piękną figurą – mówi lek. Agnieszka Lemańczyk z Centrum Odmładzania i Odchudzania Czapielski Młyn.

Wiosenne porządki w… menu



Zacznijmy od żywieniowych zamianek. Fast food-y, słodycze na warzywa i owoce! Te pierwsze najlepiej ograniczyć do minimum. Dlaczego? Bo powodują uczucie ciężkości, wzdęcia, a te z kolei są znakiem, że w organizmie nagromadziło się zbyt dużo toksyn. Warzywa i owoce wspomagają procesy naprawcze oraz działają oczyszczająco, uzdrawiająco i odmładzająco. Można je spożywać pod wieloma postaciami - duszone, gotowane, jako sałatka czy surówka.

Napoje gazowane i słodkie napoje warto zastąpić wodą mineralną lub ziołowymi herbatami. Ważne w diecie oczyszczającej jest, by dostarczać organizmowi około 2 litrów wody dziennie. I raczej bezsmakowej – wody smakowe często zawierają sporą ilość cukru i sztuczne aromaty. Herbatki ziołowe są dobre – bo eliminują szkodliwe substancje z naszego organizmu. Bardzo korzystnie działa zielona herbata, koper włoski, mięta, melisa, dziurawiec czy rumianek.

Detoksykacja – wymiatamy zanieczyszczenia



Dieta warzywno-owocowa jest bezpieczna i nieszkodliwa. Rekomenduje się ją jako najlepszą formę oczyszczania organizmu. Wpływa leczniczo i odmładzająco na organizm, a towarzysząca jej utrata kilku kilogramów, to dodatkowy bonus. Odstawienie pokarmów budulcowych i wysokoenergetycznych - białka, tłuszczy, węglowodanów szybko wchłanialnych powoduje przestawienie się organizmu na odżywianie wewnętrzne – a to prowadzi do pozbywania się przez organizm bezwartościowych złogów, zdegenerowanych tkanek i wykorzystanie ich jako źródło pożywienia. W efekcie uzyskujemy oczyszczenie, leczenie oraz odmłodzenie organizmu. Szczęśliwym dla większości kuracjuszy następstwem tych procesów jest również utrata masy ciała – mówi lek. Agnieszka Lemańczyk.

Ważne – podjęcie decyzji o zastosowaniu diety warzywnej musi uwzględniać przeciwwskazania! Są nimi: choroby leczone aktywnie preparatami zawierającymi hormony sterydowe (tj. encorton, metypred), ciąża, okres karmienia piersią, choroby wyniszczające (nowotwory, gruźlica), nadczynność tarczycy, niewydolność nadnerczy, nasilona depresja oraz stan po przeszczepie narządów.



