Przy poważnych zaburzeniach drożności nosa, spowodowanych skrzywieniem jego przegrody, leczenie operacyjne jest zdecydowanie wskazane. Zawsze należy się jednak upewnić, czy przyczyną tego typu dolegliwości jest istotnie skrzywienie przegrody nosa, a nie np. alergia. Pomoże w tym wykonanie dodatkowych badań: przepływu powietrza przez nos, testów alergicznych czy wymazów z nosa, na które kieruje laryngolog. Przy wskazaniu do operacji z zabiegiem lepiej nie zwlekać zbyt długo, bo niesymetryczne ustawienie przegrody nosowej powoduje zaburzenie drożności i trudności z oddychaniem przez nos. A wtedy oddychamy ustami (powietrzem nieoczyszczonym i nieogrzanym), co prowadzi do nawracających stanów zapalnych dróg oddechowych. Niedrożny nos może być też często powodem częstych zapaleń zatok, ucha środkowego, a także groźnych dla zdrowia bezdechów w czasie snu.

