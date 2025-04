"Skupienie się na tym, w jaki sposób redukować ilość oraz częstość jedzenia mogłoby pomóc w walce z problemem otyłości" – stwierdzają eksperci w PLoS Medicine.

Od 1970 roku wiele zachodnich krajów notuje gwałtowny wzrost liczby osób z otyłością. W USA, gdzie zostało przeprowadzone badanie, co trzeci spośród dorosłych – więcej niż 72 miliony ludzi – jest zaliczany do kategorii osób cierpiących na tę przypadłość. Przeciętne dzienne spożycie kalorii w Stanach wzrosło prawie o jedną trzecią, osiągając wartość 2,374 kilokalorii.

Grupa naukowców z Uniwersytetu Północnej Karoliny, przeanalizowała ankiety żywnościowe, zebrane w latach siedemdziesiątych, osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych oraz ubiegłej dekady. Ankiety zbierały dane na temat ilości jedzenia i picia, jakie spożywa osoba w ciągu 24 godzin. Przeciętna ilość energii czerpanej z jedzenia dla obywatela amerykańskiego wzrosła z 1,803 kcal w latach 1977-1978 do 2,374 kcal w latach 2003-2006. W samej tylko ostatniej dekadzie, przeciętne dzienne spożycie kalorii wzrosło o 229 kcal.

Na wielkość energii pochodzącej z żywności składa się kilka czynników: liczba kalorii (energii) zawartych w określonej ilości jedzenia (zawartość energii), wielkość spożywanej porcji oraz jak dużo posiłków i przekąsek na dzień zjadamy. Podczas gdy naukowcy stwierdzili wzrost we wszystkich tych wielkościach, to właśnie zmiany w liczbie okazji do jedzenia oraz wielkości porcji zdają się odpowiadać za największą część tego trendu.

Jak sugerują, profilaktyka otyłości powinna skupiać się na zmniejszeniu zarówno liczby przekąsek oraz posiłków w ciągu dnia, jak również redukcji ich wielkości.

Komentując badania, Dr Aine O’Connor, naukowiec z Brytyjskiej Fundacji Żywienia, stwierdziła: ,,Wiele czynników wpływa na całkowitą zawartość energii, która może z kolei prowadzić do nadwagi i otyłości, ale jest możliwe, że przy wielu okazjach do spożycia posiłku w ciągu dnia, np. poprzez częste podjadanie, zwiększa się spożycie kalorii, w konsekwencji prowadząc do tycia”.

,, Badania były prowadzone w Stanach, ale wiele czynników przyczyniających się do epidemii otyłości jest zauważalnych również w Wielkiej Brytanii i dla tych, którzy dbają o swoją sylwetkę, ważne jest zwracanie uwagi na dwie rzeczy: jak dużo i jak często jedzą”.

Co trzeba wiedzieć o kaloriach?

- W odniesieniu do odżywiania, wartość energii w danym jedzeniu podawana jest często w kilokaloriach, mimo że dla uproszczenia mówi się po prostu o kaloriach.

- Zalecane dzienne zapotrzebowanie energetyczne to 2,000 kalorii dla kobiet oraz 2,500 kalorii dla mężczyzn (zalecenia Narodowej Służby Zdrowia Wielkiej Brytanii).

- Czynniki wpływające na wielkość spożywanej energii to: wielkość zjadanych porcji, zawartość energii w spożywanym jedzeniu oraz liczba posiłków, przekąsek i napojów konsumowanych każdego dnia.

Źródło: BBC/ar

