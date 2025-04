fot. Fotolia

8 maja odbyła się premiera pierwszego na świecie takiego filmu. „Tam widać wszystko oprócz bólu” – mówi bohaterka filmu „Oczami migrenika”, a zarazem uczestniczka pierwszego takiego eksperymentu o migrenie. Eksperymentu, w którym uczestnik wchodzi w doświadczenia migrenika tak bardzo, że sam traci możliwość odróżnienia złudzenia od rzeczywistości. Ty również możesz zobaczyć już teraz film jak naprawdę wygląda migrena, bez wychodzenia z domu czy z pracy, na http://www.excedrin.pl/eksperyment-excedrin/Zobacz-migrene.html Inicjatorem i organizatorem eksperymentu jest producent leku na migrenę Excedrin® Migrastop.

Badanie przeprowadzone przez GFK Health na zlecenie Excedrin® Migrastop na próbie 2 336 internautów migreników wykazało, że zrozumienie migreny nie jest tak oczywiste zarówno w środowisku pracy, jak i w szkole czy na uczelni. Brak zrozumienia powoduje wśród migreników dodatkowy stres i psychiczny dyskomfort.

Eksperyment Excedrin® Migrastop powstał po to, aby pokazać innym przez co przechodzą osoby cierpiące na migrenę, że migrena to coś więcej niż zwykły ból głowy. W eksperymencie wykorzystano najnowocześniejszą technologię „Oculus Rift™” – okulary do rzeczywistości wirtualnej i stworzono pierwszy na świecie symulator objawów migreny. Każda migrena to indywidualne doświadczenie, u każdego objawia się inaczej. Dlatego przy tworzeniu symulatora zaangażowano różnych chorych, aby dokładnie odwzorować to, co czują i widzą, kiedy mają migrenę.

– Mój szef chciał się przekonać, dlaczego atak migreny wyłącza mnie z pracy. Prawie za każdym razem czuję się winna. Nie chcę, aby ludzie patrzyli na mnie jak na jakąś symulantkę czy hipochondryczkę, która przy byle bólu głowy rzuca wszystko i idzie do domu – mówi Julia, migreniczka, bohaterka eksperymentu.

Film „Oczami migrenika” pomaga zrozumieć, a także po części doświadczyć, przez co przechodzi osoba w trakcie ataku migreny.

– Kiedy zbliża się migrena zaczynam inaczej odczuwać rzeczywistość. Walczę z otoczeniem. Monitor komputera oślepia, telefony przeraźliwie dzwonią, ludzie gadają. Po prostu nic nie widzę, światła potwornie rażą. Jakby zabierało całe pole widzenia. To jest nie do zniesienia. Zaczynam odczuwać bardzo, ale to bardzo silny ból głowy, który zwykle zagnieżdża się w jednym miejscu. Mam wrażenie, że ktoś wbija mi w głowę jakieś wielkie ostrze. Muszę się starać, żeby nie zamykać oczu, żeby normalnie mówić, żeby chodzić. To prawdziwy koszmar – mówi Julia, migreniczka, bohaterka eksperymentu.

Podobnie migrenę opisują internauci: „koszmar”, „wróg”, „potwór”, „bestia”, „zmora”, „tortura”, „przekleństwo”, „horror”, „piekło”. Migrena w bardzo znaczący sposób wpływa na życie osób na nią cierpiących. Migrenicy uważają, że jest ona najgorszą rzeczą jakiej doświadczają: „Migrena jest jak najgorszy wróg”, „Znowu ten koszmar!”, „Migrena rujnuje mi życie”, „Kolejny zmarnowany dzień”, „Kolejny dzień wycięty z życiorysu”, „Migrena uniemożliwia wykonywanie codziennych obowiązków”, ”Krzyżuje plany zawodowe i osobiste”, „Odbiera radość życia”. Dni z migreną określają jako: „wycięte z życiorysu”, „zmarnowane”, „stracone”.

– Faktycznie trudno sobie wyobrazić jak można z tym żyć na co dzień. Gdyby inni ludzie mogli zobaczyć ten horror, poczuć na własnej skórze, to jestem pewien, że inaczej spojrzeliby na migreników. Dla mnie to doświadczenie jest bardzo ważne. Dzięki eksperymentowi zrozumiałem jak naprawdę wygląda migrena u osób takich jak Julia – komentuje szef Julii, uczestnik eksperymentu.

