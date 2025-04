Naukowcy z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa wykorzystali wiedzę o istnieniu w naturze dwóch postaci tkanki tłuszczowej: dobrej i złej do przekształcenia magazynującej energię tkanki tłuszczowej w tkankę spalającą kalorię. Pierwsza – brązowa umożliwia spalanie kalorii. Obficie występuje u niemowląt, jednak z wiekiem ludzki organizm traci ją. Druga – biała jest magazynem energii.

Wyciszenie ekspresji białka pobudzającego apetyt pozwoliło na przekształcenie jednej tkanki w drugą. Kluczową rolę w badaniach odegrało białko, które jest neuropeptydem Y (NPY) występującym w podgórzu grzbietowo- przyśrodkowym mózgu.

Eksperymenty przeprowadzano na szczurach, które podzielono na dwie grupy: kontrolną i zwierząt, którym wyciszono ekspresję NPY. Część gryzoni była na normalnej diecie, resztę żywiono produktami o wysokotłuszczowymi. Szczury, którym wyciszono ekspresję NPY przytyły w sposób nieznaczny, podczas gdy zwierzęta na tłustej diecie stały się otyłe.

Wyniki autopsji gryzoni ujawniły naukowcom, że w skutek ludzkiej ingerencji białą tkanka tłuszczowa zaczęła przekształcać się w białą.

Autorzy eksperymentu są dobrej myśli i wierzą, że z czasem podobne zabiegi będą możliwe u ludzi. A dr Sheng Bi, który o wynikach pracy swojego zespołu poinformował w „Cell Metabolizm” twierdzi, że – jeśli uda się w organizmie człowieka doprowadzić do przemiany złego tłuszczu w dobry, to uzyskamy narzędzie do walki z otyłością.

