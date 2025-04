Ogólnoświatowe zapotrzebowanie na krew stale rośnie, natomiast liczba krwiodawców spada. Opublikowane w Blood badanie niesie nadzieję, że pewnego dnia pacjenci wymagający transfuzji krwi będą mogli być swoimi własnymi dawcami.

W badaniu, przeprowadzonym przez francuski zespół naukowców, pobrano hematopoetyczne komórki macierzyste (HSCs) od dawcy i po zastosowaniu specyficznych czynników wzrostu udało się wyhodować miliardy erytrocytów (cRBC – cultured red blond cells). Chcąc udowodnić, że otrzymane cRBC będą w stanie osiągnąć pełną dojrzałość w organizmie, naukowcy przetestowali je w mysich modelach.

Okazało się, że wyhodowane erytrocyty (cRBC) są w pełni zdolne do przejścia pełnego cyklu dojrzewania. Następnym krokiem było wyhodowanie nowych cRBC od dawcy-ochotnika i podanie ich temu samemu dawcy, w celu oceny zdolności przetrwania hodowlanych erytrocytów w ludzkim organizmie. Po pięciu dniach, wskaźnik przeżycia cRBC w krwi dawcy, wynosił pomiędzy 94 a 100 procent, po 26 dniach, wskaźnik ten wynosił od 41 do 63 procent. Otrzymane wyniki są porównywalne ze średnim 28 dniowym okresem półtrwania normalnych czerwonych krwinek. Dane te pokazują, że tempo rozwoju i przeżycia otrzymanych komórek hodowlanych jest podobne do zwykłych erytrocytów, co daje nadzieje na ich możliwe zastosowanie w transfuzjologii.

Mimo, że do wykorzystania na masową skalę cRBC będzie konieczny postęp technologiczny w dziedzinie inżynierii komórkowej, naukowcy jednak wierzą, że hodowlane erytrocyty okażą się dobrą alternatywą dla klasycznej transfuzji.

Zobacz też: Czy transfuzja krwi jest bezpieczna?

EurekAlert / kp

Reklama