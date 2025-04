Warto zrobić przemeblowanie w sypialni, jeśli naszym problemem jest bezsenność. Będzie to znak, że chcemy coś zmienić. Także takie szczegóły jak niewygodny, zbyt twardy materac czy telewizor znajdujący się w pokoju służącym do spania mogą skutecznie utrudniać sen. Prócz zadbania o tzw. higienę snu warto zacząć naukę wyciszania umysłu przed snem. Natłok myśli szkodzi zasypianiu, dlatego nie warto brać ich wszystkich ze sobą do łóżka.

