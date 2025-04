Czynników, które uniemożliwiają sen dziecku może być wiele. Przemęczenie jest jednym z pojawiających się najczęściej.

Bezsenność a przemęczenie

Dziecko może być zmęczone nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Jeśli to zmęczenie przekracza odpowiednie granice, maluch może być zestresowany i zdenerwowany. Wówczas ciężko jest mu spokojnie zamknąć oczy, a nawet jeśli uda mu się zasnąć, może budzić się w ciągu nocy nawet kilkakrotnie.

Rodzicowi trudno jest ocenić, czy energia jego pociechy została już wyczerpana danego dnia czy nie, ponieważ dzieci potrafią być aktywne bardzo długo bez okazywania zmęczenia. Trzeba więc pilnować, żeby maluch drzemał między zajęciami, aby wieczorem nie czuł silnego przemęczenia.

Bezsenność dziecka - jak jej zaradzić?

Niektórzy rodzice jednak zapominają o tym albo celowo kładą dzieci późno spać, ignorując potrzebne im drzemki w ciągu dnia, w nadziei, że później prześpią one spokojnie całą noc. Okazuje się jednak, że nie zawsze takie rozwiązanie jest skuteczne.

Często bowiem maluch ułożony do snu zaczyna grymasić i usilnie walczyć z sennością. Rodzice muszą wtedy siedzieć przy dziecku niekiedy nawet całą noc.

Jeśli nasz pociecha nie może zasnąć z powodu przemęczenia przez kilka kolejnych nocy, sen zaczynie jej się negatywnie kojarzyć. Wtedy problem z zasypianiem może się pogłębiać. Aby do tego nie dopuścić zaplanuj jej czas na zabawę, jedzenie i sen.

