MIT: Nowe przepisy ograniczą produkcję rolną tytoniu w Polsce, co może doprowadzić do zmniejszenia ilości miejsc pracy w tym sektorze.

FAKT: Utrzymanie tytoniu w Polsce nie leży w interesie państwa zarówno z przyczyn zdrowotnych, jak i gospodarczych. Według Michała Stokłosy z American Cancer Society „Uprawa tytoniu w Polsce jest ekonomicznie nieopłacalna, a miejsca pracy plantatorów tytoniu są wysoce subsydiowane. W 2009 roku firmy tytoniowe skupiły od polskich rolników tytoń za 130 milionów złotych, natomiast dopłaty państwa do uprawy tytoniu wyniosły ponad 200 milionów złotych. Oznacza to, że za uprawę tytoniu w Polsce zapłacił głównie Polski podatnik. Nie ma więc powodu aby przeciwstawiać się propozycjom Komisji Europejskiej i dalej wspierać przemysł tytoniowy. Pieniądze te mogłyby trafiać do rolników w postaci dopłat do innych produktów rolnych, które nie przyczyniają się do pogarszania stanu zdrowia społeczeństwa”.

Zobacz też: Nowe przepisy regulujące rynek tytoniowy - co się zmieni?

MIT: Ujednolicenie opakowań papierosów (jednakowa kolorystyka i szata graficzna) ułatwi ich podrabianie.

FAKT: „Wyniki badań przeprowadzonych w ponad 20 krajach (np. Kanada, Australia, Nowa Zelandia) pokazują, że ujednolicenie opakowań papierosów to skuteczne narzędzie regulacji rynku tytoniowego” – komentuje Michał Stokłosa. Jednocześnie nie ma dowodów potwierdzających istnienie związku między zmianą wyglądu paczki, a łatwością jej podrobienia. Na opakowaniach mają pojawić się ostrzeżenia obrazkowe, które przyczynią się do utrudnienia fałszowania wyrobów tytoniowych. Co więcej przykłady krajów, które wprowadziły już ostrzeżenia obrazkowe, pokazują, że ma to bardzo wyraźne przełożenie na liczbę osób, decydujących się na rzucenie palenia (w Tajlandii liczba ta wzrosła z 31% do 44% po wprowadzeniu zmian), obniżając koszty ponoszone przez państwo na leczenie chorób odtytoniowych.

MIT: Zakaz ekspozycji w sklepach oraz ujednolicenie paczek papierosów zwiększy możliwość wprowadzania do obrotu nielegalnych produktów.

FAKT: Od kilku lat w Polsce odnotowuje się spadek nielegalnego handlu produktami tytoniowymi. „Według danych rządowych o ile w 2003 roku na polskim rynku odsetek nielegalnych papierosów wynosił ok. 15%, o tyle obecnie to już tylko 8,5%. Co więcej znakomita większość nielegalnych papierosów na polskim rynku to nie rodzime podróbki, a towar pochodzący z przemytu, legalnie produkowany na terenie Rosji, Białorusi, Ukrainy, gdzie został opisany i oznakowany w języku kraju pochodzenia. Ujednolicenie opakowań papierosów w Unii Europejskiej pomoże łatwiej identyfikować nielegalne paczki spoza wspólnoty, a co za tym idzie przyczyni się do zmniejszenia przemytu” – twierdzi Michał Stokłosa. Nie ma więc żadnych podstaw by twierdzić, że ujednolicenie opakowań spowoduje spadek wpływów budżetowych spowodowany zwiększeniem konsumpcji nielegalnych papierosów.

Zobacz też: Paląc, puszczasz swoje pieniądze z dymem!

Reklama