Wszczepienie endoprotezy zapobiegło amputacji

"Lekarze powinni zawsze walczyć o zdrowie pacjenta do końca, w dobie dzisiejszych osiągnięć medycyny resekcja, czyli amputacja chorej kości jest rozwiązaniem ostatecznym. Współpraca między onkologiem a ortopedą w naszej klinice sprawiła, że nasz zespół podjął się przeprowadzenia pierwszej w Polsce operacji zastąpienia chorej kości złotym implantem kości śródręcza" – mówi dr Grzegorz Adamczyk, specjalista ortopedii i traumatologii, ordynator CM Gamma.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii, niemiecki producent protez, stworzył idealne odwzorowany model kości typu custom made, czyli szytej na miarę.

Lokalizacja w kościach śródręcza należy do rzadkich, jednak warto wiedzieć, że opracowanie tego typu endoprotezy jest możliwe w każdej lokalizacji, jeśli tylko pozwala na to stopień zaawansowania procesu nowotworowego. Na podstawie pomiarów wykonanych w oparciu o obraz CT (tomografia komputerowa), powstała (wydruk 3D) – jako lustrzane odbicie kości zdrowej ręki – endoproteza, będąca stopem metali i dodatkowo pokryta złotem, co eliminuje ryzyko infekcji i reakcji alergicznej u pacjenta.

– "Jest to idealne odwzorowanie chorej kości pokrytej powłokami, które powodują, że są one niewidoczne dla systemu immunologicznego człowieka i w związku z tym proteza nie ulega odrzucaniu, nie ulega procesom zapalnym" – dodaje dr Grzegorz Adamczyk. Operacja odbyła się w grudniu w warszawskiej klinice CM Gamma. – "Zabieg polegał na wypreparowaniu całej kości w granicach zdrowych tkanek, wycięciu jej z zachowaniem możliwie wszystkich struktur dłoni, które będą decydowały o funkcjach palca wskazującego" – wyjaśniał dr n. med. Andrzej Szafrański, specjalista chirurgii onkologicznej i chirurgii dziecięcej.

Skrócona historia choroby pacjentki

Pani Barbara jest z zawodu stomatologiem i prowadzi dobrze prosperującą przychodnię w Lublinie. Na początku 2014 roku zdiagnozowano u niej guza olbrzymiokomórkowego dwóch kości śródręcza prawego w postaci łagodnej, po czym w maju w Klinice Ortopedii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przeprowadzono zabieg wyłyżeczkowania kości, a powstały ubytek wypełniono cementem kostnym.

Po konsultacji preparatów histopatologicznych w Centrum Onkologii w Warszawie, pani Barbarze rozpoznanie zmieniono na mięsaka nisko zróżnicowanego, w rezultacie czego pacjentka została przyjęta do Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaka Skóry. Tam otrzymała 3 kursy chemioterapii, po których zaproponowano jej amputację 3 palców ręki prawej z odpowiadającymi im kośćmi śródręcza. Biorąc pod uwagę fakt, że pani Barbara jest z zawodu stomatologiem, taki zabieg automatycznie oznaczałby dla niej koniec pracy zawodowej oraz rentę do końca życia.

Na podstawie materiałów prasowych CM Gamma

