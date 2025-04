Fot. Fotolia

Jak leczyć przerost migdałków podniebiennych?

Jedną z metod walki z przerostem migdałków jest oczywiście farmakologia, jako metoda zachowawcza. Podawanie leków jest konieczne, jeśli występują przeciwskazania do zabiegu operacyjnego. Jest to możliwe pod warunkiem, że objawy, takie jak bezdechy czy niedosłuchy nie są objawem stałym.

Leczenie operacyjne

zmniejszenie migdałków podniebiennych (tonsillotomia), ten zabieg zwykle wykonujemy u dzieci, po to, aby część migdałków pracowała dalej. Zabieg jest refundowany przez NFZ. Wskazaniem do zabiegu są nawracające infekcje, problemy niedosłuchu, bezdechy. Pewne warunki anatomiczne dyskwalifikują do zabiegu operacyjnego np. zaburzenia rozwojowe w obrębie noso-gardła, rozszczep podniebienia.

(tonsillotomia), ten zabieg zwykle wykonujemy u dzieci, po to, aby część migdałków pracowała dalej. Zabieg jest refundowany przez NFZ. Wskazaniem do zabiegu są nawracające infekcje, problemy niedosłuchu, bezdechy. Pewne warunki anatomiczne dyskwalifikują do zabiegu operacyjnego np. zaburzenia rozwojowe w obrębie noso-gardła, rozszczep podniebienia. całkowite wycięcie migdałków podniebiennych (tonsillectomia), ten zabieg wykonujemy w wyjątkowych, rzadkich przypadkach i wskazaniach. Zwykle zabieg jest przeprowadzany u osób dorosłych, u których migdałki nie są już potrzebne i nie pełnią roli immunologicznej.

Profilaktyka jest równie ważna jak leczenie i jeśli jest możliwość nie posyłania dziecka do żłobka, co osłabia jego system immunologiczny, to należy z tego skorzystać.

Warto ograniczyć palenie w otoczeniu małego dziecka lub nie palić w jego obecności. Warto kontrolować alergię, stosując przy tym dietę eliminacyjną.

Wielu rodziców rezygnuje z zabiegu usunięcia migdałków w obawie przed częstszymi zapaleniami oskrzeli ponieważ zostaje usunięta górna bariera przed infekcjami. „Jest to mit, ponieważ nie usuwamy całkowicie migdałków, tylko częściowo, więc pozostała część migdałków dalej pracuje. Jeśli zmniejszymy migdałki i usuniemy trzeci i dziecko wraca do normalnego toru oddychania przez nos, to rzadziej jest narażone na ekspozycję na czynniki wirusowe, które powodują zapalenie oskrzeli. Co innego gdyby dziecko oddychało cały czas przez otwartą buzię” – dodaje dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos.

Niestety, mimo przeprowadzenia zabiegu częściowego usunięcia migdałków należy pamiętać, że istnieje możliwość odrostu migdałków.

Jeśli nie usuniemy czynnika drażniącego z otoczenia to jest duża szansa, że problem powróci. Dlatego ważne jest, aby naszych najmłodszych leczyć kompleksowo, w kooperacji z alergologiem.

Źródło: Materiały prasowe Centrum Medyczne MML

