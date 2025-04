Przyczyny choroby

Specjaliści nie potrafią wskazać jednej konkretnej przyczyny odpowiedzialnej za rozwój choroby. Uważa się, że u jej podłoża leżą zmiany zachodzące z wiekiem w organizmie mężczyzny, przede wszystkim związane z gospodarką hormonalną w zakresie hormonów płciowych - androgenów. Dodatkowo niekorzystnie na prostatę wpływają takie czynniki jak otyłość i spożywanie dużej ilości tłustych pokarmów oraz siedzący tryb życia.

Uciążliwe dolegliwości

Objawy związane z przerostem prostaty początkowo są dyskretne i ledwie zauważalne, większość mężczyzn je ignoruje. Na początku najczęściej dostrzec można osłabienie siły i strumienia oddawanego moczu. Następnie strumień staje się węższy i przerywany, wyczekiwanie na rozpoczęcie mikcji coraz dłuższe, a samej czynności towarzyszy dyskomfort, ból lub pieczenie. Coraz częstsza staje się potrzeba wstawania w nocy do ubikacji. Pacjenci skarżą się na niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza i uczucie zalegania w nim moczu. Zjawisko to jest przyczyną częstszego występowania infekcji układu moczowego u mężczyzn z przerostem stercza. Niekiedy w moczu lub nasieniu można zaobserwować ślad krwi. W skrajnych przypadkach może dojść do całkowitego zatrzymania moczu, co wymaga natychmiastowej interwencji urologa.

Diagnostyka

Podstawowym badaniem, jakiego można się spodziewać podczas wizyty u lekarza w związku z przerostem prostaty, jest badanie per rectum (czyli palcem przez odbytnicę). Jest ono dość krępujące, ale niezbędne do wstępnej oceny wielkości gruczołu oraz stwierdzenia lub wykluczenia obecności nieprawidłowych grudek i guzków. W badaniu tym dostępna ocenie jest jedynie część stercza, zatem na jego podstawie można potwierdzić, ale nie można wykluczyć przerostu. Dokładny obraz prostaty, łącznie z dokonaniem pomiarów, można uzyskać podczas badania USG z użyciem specjalnej głowicy wprowadzanej do odbytnicy (USG przez odbytnicze, transrektalne, TRUS).

Powikłania

Większość chorób prostaty nie wpływa na zmniejszenie płodności mężczyzn i nie upośledza potencji. Komplikacje takie mogą się pojawić dopiero wówczas, gdy zachodzi potrzeba leczenia operacyjnego rozrostu prostaty.

Leczenie

W większości przypadków łagodnego rozrostu prostaty skuteczne jest leczenie farmakologiczne, jednak w zaawansowanych postaciach choroby może zaistnieć konieczność przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego. Dokładniej o leczeniu chorób prostaty w oddzielnym artykule.

Profilaktyka

Zapobieganie przerostowi prostaty w zasadzie sprowadza się do dbania o zdrowy styl życia, czyli odpowiedniej diety, z ograniczeniem tłuszczów, utrzymywania prawidłowej masy ciała i regularnej aktywności fizycznej. Zaleca się spożywanie większej ilości warzyw strączkowych oraz pestek dyni i słonecznika. W przypadku zauważenia objawów choroby nie należy zwlekać z wizytą u lekarza – wcześnie i odpowiednio podjęte leczenie pozwoli zapewnić odpowiedni komfort życia.

Na zakończenie warto jeszcze podkreślić, w celu rozwiania wszelkich wątpliwości, że przerost prostaty nie jest rakiem, nie daje przerzutów ani nie atakuje innych narządów.

