Do takich wniosków doszedł zespół badaczy z Mind Research Network pod kierunkiem dr. Kenta Kiehla po przebadaniu rezonansem magnetycznym 96 więźniów za zakładów karnych w Nowym Meksyku. Badani – mężczyźni w wieku od 20 do 52 lat – zgłosili się na ochotnika. Badanie MRI wykazało, że mózgi osób skłonnych do popełniania przestępstw miały mniejszą aktywność kory przedniej zakrętu obręczy. Jest to obszar związany z kontrolowaniem emocji, motywacją, jak również odczuwaniem bólu.

Zdaniem dr. Kiehla jest wysoce prawdopodobne, że impulsywne lub aspołeczne zachowania mają związek z nieprawidłową pracą mózgu. U takich osób lekarze zauważyli niestabilność emocjonalną, problemy z różnicowaniem bodźców, agresję bądź apatię.

Naukowcy są zgodni, jeśli wyniki badań się potwierdzą, społeczeństwo i wymiar sprawiedliwości tylko na tym zyskają. – Będziemy mogli przewidzieć, kto popełni przestępstwo po raz drugi, a kto nie. Będziemy mogli również poddać osoby skłonne do recydywy odpowiedniej terapii - twierdzi dr Kent Kiehl. I dodaje, że jego zdaniem zwiększenie aktywności kory przedniej zakrętu obręczy jest możliwe.

Źródło: Rzeczpospolita, 3.04.2013/ mk

