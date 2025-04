Naukowcy z Wydziału Medycyny Uniwersytetu w Yale uważają, że zbyt częste stosowanie zdjęć rentgenowskich może być przyczyną raka.

Uczeni na łamach gazety „Cancer” opublikowali wyniki swoich badań.

Testom poddani zostali pacjenci, którzy często wykonywali prześwietlenia dentystyczne.

Badania wykazały, że promieniowanie X jest przyczyną powstania – najczęściej łagodnych nowotworów mózgu, czyli oponiaków.

W badaniu wzięło udział ok. 1,5 tys. pacjentów, u których zdiagnozowano tę chorobę. Badanych pytano o częstotliwość zdjęć rentgenowski wykonywanych u stomatologa. Okazało się, że wykonywanie tzw. wewnątrzustnego zdjęcia skrzydłowo-zgryzowego, dwukrotnie zwiększało ryzyko zachorowania na nowotwór mózgu.

Wzrost ryzyka jest uzależniony od wieku, w jakim wykonuje się prześwietlenia. Jeżeli zdjęcia paranoiczne całego uzębienia wykonywało się u dzieci poniżej 10 roku życia, to ryzyko zachorowania było pięć razy wyższe. U osób starszych wykonywanie takiego badania przynajmniej raz w roku, powodowało trzykrotne zwiększenie ryzyka.

Choć techniki diagnostyczne, które wykorzystują promieniowanie jonizujące, stanowią duże zagrożenie, to wykonywanie takich badań jest niezbędne.

Według lekarzy w nowych urządzeniach dawka promieniowania może być zmniejszona nawet o 90%.

Źródło: www.rp.pl, 17.04.2012/ar

Reklama