Zlecono mi rentgen dolnego odcinka kręgosłupa. Pielęgniarka kazała, abym przed badaniem zażyła leki przeczyszczające i była na czczo. Jaki to ma związek z kręgosłupem?

Porada lekarza:

Podczas prześwietlania kręgosłupa promienie rentgenowskie przechodzą przez jelita i wszystko to, co w nich zalega (w tym także duża ilość gazów), może w znaczny sposób utrudnić interpretację wyników. W ramach przygotowań do badania trzeba przez kilka dni (2–3) zrezygnować z potraw smażonych i ciężkostrawnych. Zalecane jest przyjmowanie preparatu przeciw wzdęciom (np. Espumisanu). W dniu badania należy zadbać o wypróżnienie. Oznacza to, że osoby ze skłonnościa do zaparć powinny już poprzedniego dnia zażyć któryś z łagodnych przeczyszczajacych preparatów ziołowych. Na badanie należy zgłosić się na czczo.