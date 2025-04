Publikacja dr Artura Czupryny z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego w Warszawie i jego kolegów z Uniwersytetu Harvarda w dowodzi, że przeszczep neuronów leczy chory lub uszkodzony mózg.

Leptyna jest hormonem odgrywającym ważną rolę w procesach metabolicznych,w tym regulacji wagi ciała. Badacze leczyli myszy z otyłości, których podwzgórze na skutek wady genetycznej było pozbawione receptorów dla leptyny. Jeśli receptory w podwzgórzu stają się niewrażliwe na lektynę lub organizm wytwarza jej zbyt mało, dochodzi do rozwoju nadwagi i otyłości.

W badaniu chorym myszom wszczepiono niedojrzałe neurony pobrane od zdrowych mysich płodów. Niedojrzałe komórki przekształciły się w dorosłe neurony, wytworzyły odpowiednie połączenia oraz odtworzyły prawidłowy "szlak" działania leptyny. W wyniku tego stan zdrowia chorych myszy uległ znacznej poprawie i zaczęły one chudnąć.

Jednak, jak podkreśla Jeffrey Macklis z Harvardu, współautor pracy, w badaniach skupiono się na sieci neuronowej podwzgórza po to, by móc jednoznacznie stwierdzić, czy przeszczep się udał i neurony podjęły pracę, a nie w celu leczenia otyłości przeszczepem neuronów. Podczas trwania badania oprócz obserwacji wagi myszy, mierzono także zmiany zawartości glukozy w osoczu, poziomu insuliny i proporcji ciężaru tkanki tłuszczowej do beztłuszczowej masy ciała. W wyniku tego badania stwierdzono, że odpowiednio dobrane i kontrolowane przeszczepy neuronów mogą przebudować mózg.

"Proceedings of the National Academy of Sciences" informuje także o badaniach innego zespołu – Jasona Weicka z Uniwersytetu stanu Wisconsin w Madison, który dowiódł, że "nowe" ludzkie neurony po wszczepieniu do mózgu mogą wpływać na działanie komórek nerwowych tam już obecnych. W tych badaniach neurony pochodziły z ludzkich zarodkowych komórek macierzystych, które następnie były umieszczane z neuronami mysimi w warunkach laboratoryjnych. Ludzkie neurony wszczepiano do fragmentów mózgów mysz, w których znajdował się hipokamp. Zaobserwowano, że ludzkie komórki były zdolne nawiązać kontakt z neuronami mysz i w dodatku przekazywać odpowiednie, generowane przez naukowców impulsy nerwowowe. Zespół Weicka sądzi, że ich badanie może w przyszłości przyczynić się walki z chorobą Parkinsona czy udarem mózgu. W obecnie prowadzonych badaniach ludzkie neurony są wszczepiane myszom cierpiącym właśnie na tego typu schorzenia.

