Kiedy potrzebny jest przeszczep?

Przeszczepu skóry dokonuje się w sytuacji, gdy skóra osoby chorej nie jest w stanie stworzyć ciągłej powłoki. Najczęściej potrzeba taka zachodzi podczas operacji, kiedy chirurg nie jest w stanie swobodnie (bez nadmiernego napinania brzegów) zamknąć rany. Sytuacja taka ma również miejsce podczas oparzeń, przewlekle niegojących się ran pooperacyjnych (zwykle nadkażonych lub niedostatecznie unaczynionych) czy jako efekt operacji, w wyniku której usunięty został duży fragment skóry.

Reklama

Przeszczep przeszczepowi nierówny

W zależności od możliwości i potrzeb, może być potrzebny przeszczep całej grubości skóry lub tylko naskórka i fragmentów skóry właściwej warstw powierzchownych. Na tej podstawie wyróżniamy przeszczepy skóry pośredniej grubości (zależnie od tego, jak wiele warstw skóry właściwej jest użyte) i przeszczepy pełnej grubości.

Przeszczep skóry pełnej grubości: Jego zaletami jest to, że mało się obkurcza podczas gojenia, jest bardziej wytrzymały, zachowuje barwę i gwarantuje zachowanie przydatków skórnych. Łatwiej jednak dochodzi do ich odrzucenia, ponieważ we wstępnej fazie pooperacyjnej ciężko zapewnić jego odżywienie. Stosowane są zwykle do zamknięcia ran operacyjnych. Dogodnymi miejscami do pobrania są: obszar zauszny, górna powieka, pachwiny i biodra. Miejsce pobrania wymaga zamknięcia chirurgicznego

Przeszczep skóry pośredniej grubości: jest trudniejszy do pobrania (wymaga specjalnych narzędzi chirurgicznych) oraz ma tendencję do obkurczania w miejscu wszczepienia. Natomiast miejsce pobrania nie wymaga chirurgicznego zamknięcia. Najczęściej pobierany jest on z przednio-bocznych powierzchni ud oraz pośladków. Im grubszy przeszczep skóry pośredniej grubości, tym szybciej się wygaja.

Reklama

Sukces przeszczepu

Szczęśliwie skóra jest dosyć łatwym organem do przeszczepiania i zabiegi transplantacyjne zwykle kończą się sukcesem. Warunkami koniecznymi do przyjęcia się przeszczepu skóry jest ukrwienie miejsca wszczepienia, zapewniające dobry kontakt z dnem rany oraz jej granicami. Ułatwia to wnikanie małych naczyń do przeszczepu, zapewnia jego nieruchomość i uniemożliwia gromadzenie się płynu wysiękowego lub krwi. Bardzo ważna jest aseptyka pobranego przeszczepu, zwłaszcza w zakresie bakterii z rodzaju pseudomonas i gronkowców.

Sprawdź: Przeszczep narządów