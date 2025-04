Na nadciśnienie choruje co trzeci z nas. Prawdopodobnie do jego rozwoju przyczyniają się limfocyty T, czyli pewien typ białych ciałek krwi. Limfocyty T chronią nas przed wirusami i bakteriami, ale być może, jeśli w organizmie toczy się dłużej jakiś stan zapalny lub męczy nas jakaś choroba przyzębia, to ciągła aktywacja limfocytów może przyczyniać się do nadciśnienia. Trwają badania nad tym zjawiskiem, które prowadzi prof. Tomasz Guzik wraz z naukowcami z Instytutu Stomatologii UJ pod kierunkiem prof. Bartłomieja Lostera.

Reklama

„Z badań prowadzonych w Krakowie wraz z moim mentorem prof. Ryszardem Korbutem z Farmakologii UJ – mówi prof. Tomasz Guzik – wiemy też, że w rozwoju nadciśnienia bierze udział tzw. tłuszcz okołonaczyniowy. To właśnie tamtędy limfocyty wędrują do naczyń. Próbujemy temu zapobiec”. Profesor przyznaje, że nie wie, czy badania zostaną zwieńczone powstaniem leków na nadciśnienie, gdyż aż 90% odkryć podstawowych nie prowadzi do powstania leku.

Dokonania profesora Guzika zostały w zeszłym roku uhonorowane najwyższą polską nagrodą naukową – polskim Noblem.

Reklama

Źródło: „Gazeta Wyborcza”, 29.03.2011/mn