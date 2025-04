Jakie objawy świadczą o tym, że jesteśmy przeziębieni?

Reklama

Przeziębienie zazwyczaj zaczyna się bólem i drapaniem w gardle oraz wodnistym wyciekiem z nosa. Potem zaczynamy się czuć coraz gorzej, dochodzi ból głowy, może pojawić się kaszel, zatkany nos, a nasze samopoczucie pogarsza się stopniowo. Przeziębienie jest częstą dolegliwością okresu jesieni, zimy i przedwiośnia. Pomimo, że nie jest groźną chorobą, objawy są męczące i uciążliwe.

Jak zwalczyć pierwsze objawy przeziębienia?

Najważniejsze to rozgrzać organizm od środka. Pomogą nam w tym ziołowe herbatki napotne – gorące napary z kwiatów lipy lub z kwiatów czarnego bzu, z dodatkiem soku malinowego. Rozgrzewająco działają również herbaty z takimi przyprawami jak imbir, cynamon, goździki, można dodać do nich miód, który nie tylko poprawia smak, ale też wzmacnia odporność i działa przeciwzapalnie. Jeśli nie możemy się rozgrzać, zagotujmy wodę ze świeżymi plasterkami imbiru i – po delikatnym przestudzeniu – moczmy w niej stopy. Gdy się już rozgrzejemy i spocimy – to dobry objaw, trzeba tylko pilnować, żeby ponownie się nie wychłodzić, więc lepiej zostać pod ciepłym kocem i się dobrze wygrzać.

Czy poleca Pani jakieś naturalne leki na przeziębienie?

Bezpiecznymi, naturalnymi lekami, które można zastosować w przeziębieniu są leki homeopatyczne. Są one najbardziej skuteczne wtedy, gdy zażyjemy je już przy pierwszych objawach choroby, jak najszybciej. Jeśli przeziębienie pojawiło się po przewianiu zimnym wiatrem, skutecznym lekiem będzie Aconitum napellus, jeśli zaś przemokliśmy lub przemoczyliśmy buty, trzeba zażyć lek Dulcamara. Gdy mamy dreszcze, jest nam bardzo zimno od środka i zaczynamy kichać, sięgnijmy po Nux vomica.

A co zrobić, gdy przeziębienie się rozwija?

W kolejnej fazie pojawia się zazwyczaj katar. Powinniśmy wtedy unikać jedzenia słodyczy, bananów i nadmiernej ilości przetworów mlecznych, ponieważ nasilają produkcję śluzu. Dobrze jest pić ciepłe herbaty ziołowe – z majeranku, tymianku, anyżu. Na początku infekcji katar jest zwykle wodnisty, rzadki, obfity i drażniący, a chory często kicha. Na takie objawy działa lek na bazie wyciągu z cebuli czyli Allium cepa. Natomiast gdy katar cieknie w ciągu dnia, a w nocy nos jest zatkany, chory ma dreszcze i dużo kicha potrzebny będzie lek na bazie Nux vomica. Jeżeli katar zmieni się na gęsty, żółto-zielony i podrażniający warto podać Kalium bichromicum, gdy zaś nos jest zatkany, suchy i niedrożny, a chory oddycha przez usta ulgę przyniesie Sticta pulmonaria. W przypadku gdy gęsta wydzielina spływa po tylnej ścianie gardła można zastosować lek na bazie Hydrastis canadensis.

A co w przypadku kaszlu?

Przede wszystkim musimy rozróżnić czy kaszel jest mokry czy suchy. Z tym często mamy problem, dlatego jeśli kaszel nie ustępuje po kilku dniach należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli kaszel jest suchy, duszący i męczący możemy sporządzić wywar z korzenia lukrecji i prawoślazu lub zaparzyć liście ślazu dzikiego. Zioła pijemy ciepłe, ewentualnie dosłodzone odrobiną miodu. Korzystne działanie w suchym kaszlu ma też kompot z migdałów i gruszek. Możemy go popijać kilka razy dziennie, jest szczególnie lubiany przez dzieci. Oprócz specyfików ziołowych, mamy do dyspozycji szereg leków homeopatycznych na kaszel. W przypadku suchego kaszlu nocnego może pomóc nam Drosera, a gdy kaszel pojawia się po wyjściu na zimne i mroźne powietrze skuteczny będzie Rumex crispus. Natomiast jeśli ataki kaszlu nasilają się w cieple, a ustępują na dworze możemy zastosować lek na bazie Coccus cacti.

W przypadku kaszlu wilgotnego sięgamy po preparaty wykrztuśne. Jeśli kaszel jest mokry, ale wydzielina zalega głęboko i jest gęsta i trudna do odkrztuszenia, możemy podać choremu Antimonium tartaricum, zaś gdy napady kaszlu prowadzą do odruchu wymiotnego lub nawet prowokują wymioty, pomocna będzie Ipeca. Istnieją również gotowe syropy homeopatyczne na kaszel suchy, mokry lub mieszany, które można kupić w aptece bez recepty.

Przy trudnościach w odkrztuszaniu polecam także ziołowe herbatki z tymianku, anyżu, babki lancetowatej lub macierzanki. Pamiętać jednak zawsze należy, że jeśli kaszel utrzymuje się długo, nie ma poprawy lub nastąpił nawrót choroby, koniecznie trzeba udać się do lekarza.

A jakie naturalne sposoby może Pani polecić na bolące gardło? Ten objaw bywa bardzo dokuczliwy...

Pomocne przy tej dolegliwości jest płukanie gardła. W tym celu szykujemy napary z szałwii, rumianku lub tymianku. Zioła te działają odkażająco, przeciwzapalnie i kojąco na śluzówkę gardła. Dodatkowo jeśli ból gardła pojawia się przy przełykaniu, promieniuje do szyi i ucha, a gardło jest silnie zaczerwienione – ulgę przyniesie nam Phytolacca decandra. Gdy pojawia się chrypka i bezgłos, a ból gardła jest palący, może pomóc lek na bazie Causticum, natomiast jeśli gardło jest czerwone, bolesne, gorące i suche warto spróbować Belladonnę.

Czy przeziębienie może doprowadzić do jakichś powikłań?

Najczęściej nie, chociaż mamy wtedy obniżoną odporność i lepiej jednak nie narażać się na dodatkowe czynniki ryzyka – ciepło się ubierać albo zostać w domu na kilka dni, zażywać naturalne preparaty roślinne i homeopatyczne, unikać dużych skupisk ludzi, odpocząć, dobrze się odżywiać. Czasem oczywiście dochodzi do nadkażenia i choroba może przerodzić się w zapalenie ucha lub zatok. U osób starszych lub osłabionych zwiększa się ryzyko infekcji dolnych dróg oddechowych. W tej sytuacji musimy udać się do lekarza, który podejmie decyzję o dalszym leczeniu. Czasem konieczny będzie nawet antybiotyk.

Jak się ustrzec przed przeziębieniem?

Na pewno ważny jest odpowiedni sposób ubierania się – na cebulkę. Aby się nie przegrzać ani nie wychłodzić. Nośmy czapkę i szalik w chłodne dni. Odżywiajmy się właściwie – ciepłe śniadania, zupy, regularne posiłki, unikajmy pożywienia zimnego i przetworzonego. Poradźmy się w zaufanej aptece odnośnie naturalnych preparatów wspomagających odporność.

Czy można stosować leki ziołowe i homeopatyczne z innymi lekami?

Oczywiście. Wszystkie leki naturalne mogą być zawsze zastosowane z każdym innym rodzajem leczenia. Poza tym leki homeopatyczne mogą być zawsze bezpiecznie podane dzieciom w każdym wieku, kobietom w ciąży i karmiącym oraz osobom w podeszłym wieku, które zażywają szereg innych leków na choroby przewlekłe. Leki te spowodują, że powrót do zdrowia nastąpi szybciej, podniosą naszą odporność i zapobiegną osłabieniu po chorobie.

Reklama

Materiał powstał przy współpracy z Polskim Towarzystwem Homeopatii Klinicznej PTHK w Polki.pl