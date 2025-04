Gdzie tkwi przyczyna nadmiernego obżarstwa? Przyczyn tak naprawdę może być wiele, w zależności od indywidualnej sytuacji osoby, która się z tym zmaga. Nie jest jednak prawdą, że osoba, która „je za trzech” robi to bo lubi – najczęściej są to głęboko ukryte potrzeby emocjonalne, z którymi dana osoba nie potrafi sobie poradzić… Warto poznać najczęstsze przyczyny jedzenia kompulsywnego.

Brak akceptacji ze strony otoczenia

Jedną z przyczyn niepohamowanego apetytu jest brak akceptacji czy zrozumienia przez inne osoby. Osoba, która czuje się odepchnięta przez społeczeństwo, nierozumiana, czy wyalienowana często szuka pocieszenia w jedzeniu. Odczuwa wtedy ulgę, lecz jednocześnie ma wyrzuty sumienia, ponieważ je nie odczuwając głodu. Poczucie winy może prowadzić do depresji, z której nie potrafi się wyrwać, ponownie więc je, by choć na chwilę zapomnieć o problemach.

Smutek, ból, depresja

Zajadanie smutków – powszechne zjawisko, które w skrajnych przypadkach może doprowadzić do choroby. Ból po rozstaniu, po stracie bliskiej osoby, przewlekła, często nieleczona depresja, nawracające lęki – to wszystko sprawia, że osoba chora może zacząć szukać pocieszenia w jedzeniu, jako lekarstwo na ukojenie wewnętrznego smutku i bólu. W pewnym momencie osoba chora przestaje kontrolować to co robi, i ciągłe jedzenie staje się jedynym punktem wyjścia z sytuacji.

Z innych przyczyn powstawania zespołu kompulsywnego jedzenia można wymienić:

brak akceptacji samego siebie

niezdrowe odżywianie się

konflikty w rodzinie

zbyt wygórowane ambicje, przeświadczenie, że muszę być we wszystkim najlepszy

nierozwiązane problemy z dzieciństwa

autoagresja

Należy pamiętać, że kompulsywne obżarstwo bezwzględnie należy leczyć. W tym celu warto wybrać się do psychoterapeuty oraz dietetyka, którzy pomogą w walce z chorobą.