Czym jest Pica?

Jak już sama nazwa sugeruje, łaknienie spaczone jest zaburzeniem odżywania, znanym również pod łacińską nazwą Pica, która to wywodzi się od gatunku ptaka „Pica pica”. W Polsce dobrze wszystkim znanej Sroki – cechującej się względnie dużą masą ciała oraz niewybrednym apetytem. Zaburzenie Pica przejawia się występowaniem trwałych i kompulsywnych zachcianek dotyczących jedzenia produktów nie będących żywnością, trwających przynajmniej miesiąc, takich jak: piasek, glina, kreda, odpryski farby, gips, fusy z kawy, niedopałki papierosów, papier, pasta do zębów, mydło czy guziki.

Na świecie trwają obecnie badania, które miałyby wyjaśnić przyczyny tego zjawiska. Przypuszcza się, że na występowanie łaknienia spaczonego ma wpływ kilka czynników takich jak: niedobory żywieniowe, kultura oraz zaburzenia psychiczne.

Zaburzenia psychiczne:

Łaknienie spaczone może występować u osób przejawiających zaburzenia psychiczne oraz posiadających obsesyjną osobowość. Spożywanie rzeczy nie będących żywnością jest raczej wyborem „chorego” umysłu niżeli odpowiedzią organizmy na niedobory składników mineralnych. Często zaburzenie występuje w histerii oraz chorobie nowotworowej umiejscowionej w mózgu. Niektórzy naukowcy są zdania, że PICA może być przejawem niewystarczającej produkcji dopaminy w mózgu. Niezbędne jest jednak przeprowadzenie większej liczby badań w celu potwierdzenia tej hipotezy.

Niedobory żelaza:

Co ciekawe, naukowcy dowiedli, że występowanie Pica jest związane w 50 % przypadków z niedoborem żelaza w organizmie. Stąd też, osoby przejawiające niedobór tego pierwiastka częściej odczuwają chęć zjedzenia nietypowych produktów. Nie ma jednak dobrego wytłumaczenia, dlaczego łaknienie spaczone związane jest z niedoborem żelaza. Prawdą jest natomiast, że minerał wchodzi w skład niektórych ważnych układów enzymatycznych – uczestniczących

w procesie trawienia oraz odczuwania smaku. Naukowcy zaobserwowali również, że Pica może być związane z niedoborami cynku w organizmie.

Czynniki kulturowe:

W pewnych południowych kulturach, łaknienie spaczone może być zachowaniem wyuczonym, normalnym, przejętym przez dziecko od matki. Najlepszym przykładem jest spożycie piasku czy też gliny, prze kobiety z wschodnioafrykańskiej wyspy Pemba, które ma uchronić ciężarne kobiety przed zatruciem.

Przychodzi dzień, że osoby z Pica zdają sobie sprawę ze swojego nietypowego zachowania i poszukują wyjaśnień. Właściwa diagnoza przyczyn łaknienia spaczonego jest wyzwaniem i wymaga zaangażowania specjalistów z wielu dziedzin takich jak: medycyna, psychologia czy socjologia.

