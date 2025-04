Narkozę podaje i nadzoruje anestezjolog. By wiedział, czy pacjenta można zakwalifikować do takiego znieczulenia, zapyta go, czy jest na coś uczulony, na jakie cierpi choroby i jakie bierze leki (trzeba wymienić także te bez recepty, bo niektóre z nich należy przed operacją odstawić). Konieczne będzie też wykonanie próby uczuleniowej na leki znieczulające (zastrzyk w przedramię) oraz zrobienie badań:

- zdjęcia rtg. klatki piersiowej,

- morfologii krwi,

- układu krzepnięcia krwi,

- stężenia elektrolitów (sód i potas),

- oznaczenia grupy krwi,

- analiza moczu.

Jeśli chory był szczepiony na żółtaczkę typu B, powinien również dostarczyć potwierdzające to zaświadczenie. Gdy zostanie już zakwalifikowany do znieczulenia:

- wieczorem w dniu poprzedzającym operację dostanie środek uspokajający;

- przez 6 godzin przed znieczuleniem musi powstrzymać się od jedzenia i picia (by treść z żołądka nie cofnęła się przez zwiotczały przełyk i nie trafiła do tchawicy);

- przed zabraniem na blok operacyjny powinien zdjąć biżuterię, przebrać się w szpitalną piżamę i – jeśli ma – wyjąć sztuczną szczękę.