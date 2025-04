Ziołowa kąpiel to przede wszystkim ratunek dla pomarszczonej i przesuszonej skóry. Z drugiej strony, to prosty i – co ważne! – niedrogi sposób na ujędrnienie ciała. Aby więc przygotować kąpiel różaną, pomocną szczególnie dla skóry podrażnionej, wystarczy zalać litrem wrzącej wody dwie garści płatków róży. Po około 10 minutach odcedzić. Filiżankę naturalnego miodu rozpuścić w wannie, wlać napar. Relaksować się w ciepłej kąpieli około 15 minut. A jak przygotować inne ziołowe kąpiele?

