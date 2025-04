Któż z nas nie lubi mknąć po ośnieżonych pagórkach, cieszyć się zawrotną prędkością i górskim pejzażem? Specjaliści podkreślają jednak, jak ważne jest odpowiednie przygotowanie kondycyjne by w pełni czerpać radość z jazdy i nie nabawić się przy tym groźnych kontuzji.

Rozruszane i rozciągnięte ciało zwiększa nasze szanse na dobrą zabawę na stoku. Przyzwyczajone do wysiłku mięśnie grzbietu nie odmówią nam posłuszeństwa nawet po wielogodzinnym przebywaniu w pochylonej pozycji, a uda ze stali wytrzymają dłuższe i bardziej ekscytujące zjazdy.

Jak przygotować się do białego szaleństwa?

Fantazję na stoku musi poprzedzić odpowiedzialne podejście do sportu. Jesień to najlepszy czas żeby zwiększyć poziom aktywności fizycznej i przygotować się do zimowych zjazdów. W tym celu poleca się zastosowanie reguły „3 x 30 x 130”. - Chodzi o wysiłek fizyczny uprawiany minimum 3 razy w tygodniu przez 30 minut, w taki sposób aby podnieść tętno do ok.... czytaj dalej w serwisie Narty.wieszjak.polki.pl

